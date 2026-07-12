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Jonrón y 3 impulsadas de Taveras guían a Orioles a triunfo 8-2 y barrida ante Reales

BALTIMORE (AP) — El dominicano Leody Taveras conectó un jonrón e impulsó tres carreras y su compatriota Samuel Basallo añadió un cuadrangular solitario y los Orioles de Baltimore vencieron el domingo por 8-2 a los Reales de Kansas City para completar una barrida de tres juegos.

Leody Taveras, de los Orioles de Baltimore, completa su swing tras conectar un jonrón de dos carreras contra los Reales de Kansas City en la segunda entrada de un partido de béisbol, el domingo 12 de julio de 2026, en Baltimore, Maryland. (Foto AP/Gail Burton)
Leody Taveras, de los Orioles de Baltimore, completa su 'swing' tras conectar un jonrón de dos carreras contra los Reales de Kansas City en la segunda entrada de un partido de béisbol, el domingo 12 de julio de 2026, en Baltimore, Maryland. (Foto AP/Gail Burton) AP

Blaze Alexander conectó dos hits y anotó dos veces por los Orioles, que llegan al receso del Juego de Estrellas con su primera racha de cuatro victorias consecutivas de la temporada.

Taveras pegó un jonrón de dos carreras en la segunda entrada, un batazo estimado en 448 pies. También conectó un sencillo productor de la carrera que rompió el empate durante una sexta entrada de cinco carreras que puso a Baltimore arriba 7-2.

Lane Thomas se fue de 4-3 con una carrera impulsada por los Reales, que fueron barridos por octava vez esta temporada, la mayor cantidad en las Grandes Ligas. La quinta derrota consecutiva de Kansas City dejó al equipo del último lugar con 21 juegos por debajo de .500, su peor cifra de la campaña (38-59).

El abridor de los Orioles, Shane Baz, fue retirado después de realizar 104 lanzamientos en 4 2/3 entradas. Ponchó a nueve y permitió una carrera limpia.

Grant Wolfram (2-2), el segundo de cinco relevistas de Baltimore, se llevó la victoria. ___

FUENTE: AP

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