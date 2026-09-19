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Jonrón de Smith da triunfo a D-backs 5-3 ante Yankees y aviva esperanzas de playoffs

PHOENIX (AP) — Pavin Smith conectó un jonrón de dos carreras en la novena entrada para impulsar a los Diamondbacks de Arizona sobre los Yankees de Nueva York por 5-3 la noche del sábado, lo que dio un impulso a las escasas esperanzas de postemporada de los D-backs.

El pelotero de los Diamondbacks de Arizona, Lars Nootbaar, batea durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Yankees de Nueva York, el sábado 19 de septiembre de 2026, en Phoenix. (Foto AP/Caitlin OHara)
El pelotero de los Diamondbacks de Arizona, Lars Nootbaar, batea durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Yankees de Nueva York, el sábado 19 de septiembre de 2026, en Phoenix. (Foto AP/Caitlin O'Hara) AP

El venezolano Ildemaro Vargas abrió la novena con una base por bolas, al ganar una impugnación del ABS en un lanzamiento con cuenta llena que inicialmente fue cantado strike. Después de que Jordan Lawlar se ponchó, Smith entró como bateador emergente y envió un cutter de Michael Fulmer (0-1) a las gradas del jardín derecho.

Arizona se acercó a cuatro juegos de Filadelfia por el último comodín de la Liga Nacional, con siete partidos por disputar, al cortar una racha de tres derrotas en una noche en la que la franquicia celebró el 25º aniversario de su título de la Serie Mundial de 2001 sobre los Yankees.

El venezolano Juan Morillo (1-1) lanzó 1 1/3 entradas sin permitir hits. El derecho de los D-backs, Brandon Pfaadt, permitió una carrera con cuatro hits y una base por bolas en 4 1/3 entradas, y ponchó a tres.

Austin Wells y el boricua Heliot Ramos conectaron jonrones solitarios.

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FUENTE: AP

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