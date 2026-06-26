Jonrón de Marte para desempatar en el 8vo ayuda a Rojos a vencer 6-4 a Piratas

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Noelvi Marte (4), de los Rojos de Cincinnati, celebra con Sal Stewart (27) al cruzar el plato tras conectar un jonrón de dos carreras ante el lanzador de los Piratas de Pittsburgh, Mason Montgomery, durante la octava entrada de un partido de béisbol en Pittsburgh, el viernes 26 de junio de 2026. (Foto AP/Gene J. Puskar) AP

Skenes, que tomó ventaja 1-0 gracias al jonrón de Konnor Griffin abriendo la primera entrada, permitió sencillos productores de Spencer Steer y Tyler Stephenson, y elevados de sacrificio de Blake Dunn y el dominicano Elly De La Cruz. D

Skenes, el vigente ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional, permitió cuatro carreras, seis hits y dos bases por bolas, y ponchó a siete en cinco entradas. Su efectividad subió de 2,86 a 3,10.

Con el marcador 4-4, Sal Stewart conectó un sencillo ante Mason Montgomery (2-3) con un out en la octava, y Marte siguió con un jonrón de 405 pies.

Brock Burke (3-3) otorgó una base por bolas y consiguió dos ponches en una entrada de relevo, y Caleb Ferguson lanzó una novena de un hit para su primer salvamento desde 2024 con los New York Yankees.

Los dominicanos Marcell Ozuna y Esmerlyn Valdez también conectaron jonrones solitarios por los Pirates.

El abridor de los Rojos, Andrew Abbott, permitió cuatro carreras —tres limpias— y seis hits en 5 1/3 entradas, con seis ponches.

___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP