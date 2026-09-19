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Jonrón de Lowe en la octava da ventaja y Piratas vencen a Reales 6-5

PITTSBURGH (AP) — Brandon Lowe conectó un jonrón de dos carreras para tomar la ventaja en la octava entrada de la noche del sábado y llevar a los Piratas de Pittsburgh a una victoria por 6-5 sobre los Reales de Kansas City.

El pelotero de los Piratas de Pittsburgh, Jake Mangum (28), celebra con Nick Gonzales (3) tras conectar un cuadrangular de dos carreras ante el lanzador de los Reales de Kansas City, Noah Cameron, durante la cuarta entrada de un partido de béisbol en Pittsburgh, el sábado 19 de septiembre de 2026. (Foto AP/Gene J. Puskar)
El pelotero de los Piratas de Pittsburgh, Jake Mangum (28), celebra con Nick Gonzales (3) tras conectar un cuadrangular de dos carreras ante el lanzador de los Reales de Kansas City, Noah Cameron, durante la cuarta entrada de un partido de béisbol en Pittsburgh, el sábado 19 de septiembre de 2026. (Foto AP/Gene J. Puskar) AP

Lowe aprovechó un lanzamiento del dominicano Steven Cruz (2-4) y lo envió a las gradas del jardín derecho para su 33er jonrón de la temporada, la segunda mayor cifra de un jugador en su primer año con los Piratas. El dos veces All-Star fue adquirido por Pittsburgh el invierno pasado.

El jonrón también fue el 96to en el PNC Park este año para los Piratas, un récord del club de más cuadrangulares en casa en una temporada. El equipo de 1947 conectó 95 vuelacercas cuando el club tenía como casa el Forbes Field.

El jardinero novato de Pittsburgh Ronnie Simon conectó el primer jonrón de su carrera. Jake Mangum añadió el quinto de la temporada, mientras los Piratas ganaron su tercero consecutivo para mejorar a 78-77. La franquicia busca su primera temporada ganadora desde 2018.

Lowe, Rafael Flores y el dominicano Oneil Cruz sumaron dos hits cada uno por los Piratas. Luke Weaver (3-1) se llevó la victoria al lanzar una octava entrada sin permitir carreras. Mason Montgomery trabajó la novena para su 15to salvamento.

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FUENTE: AP

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