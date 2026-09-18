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Jonrón de Juan Soto guía a Mets al 6-3 y frena a Filis por el comodín de la NL

NUEVA YORK (AP) — El dominicano Juan Soto conectó un jonrón de tres carreras y los Mets de Nueva York vencieron la noche del viernes por 6-3 a los Filis de Filadelfia impidiendo que recortaran terreno en la carrera por el comodín de la Liga Nacional.

El panameño Edmundo Sosa se fue de 3-3 con un jonrón y un doble por los Filis (85-69), que se mantuvieron empatados con los Cachorros por los dos primeros puestos de comodín después de que Chicago perdió 6-4 ante Cincinnati. Ambos equipos comenzaron el día con una ventaja de un juego sobre los Padres de San Diego, que tenían programado recibir a Miami más tarde el viernes.

Derek Hill también se voló la barda y Bryson Stott aportó un doble impulsor para Filadelfia.

Soto también pegó un doble y terminó con tres imparables.

El boricua Francisco Lindor se mantuvo con 299 jonrones en su carrera tras irse de 5-2 con un doble.

El novato zurdo Zac Thornton (5-5) permitió dos carreras y cinco hits en seis entradas. Ponchó a cuatro y dio una base por bolas.

El dominicano Dedniel Núñez consiguió cuatro outs para su segundo salvamento en su carrera y el primero desde el 13 de julio de 2024.

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