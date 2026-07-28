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Jonrón de JJ Bleday y atrapada de Dane Myers ayudan a Rojos a vencer 2-0 a Guardianes

CINCINNATI (AP) — JJ Bleday conectó un jonrón solitario en la primera entrada, y cinco lanzadores de los Rojos de Cincinnati se combinaron el martes para blanquear 2-0 a los Guardianes de Cleveland, con lo que dividieron una doble cartelera.

El venezolano José Franco, de los Rojos de Cincinnati, realiza un lanzamiento en el segundo juego de una doble cartelera ante los Guardianes de Cleveland, el martes 28 de julio de 2026 (AP Foto/Kareem Elgazzar)
El venezolano José Franco, de los Rojos de Cincinnati, realiza un lanzamiento en el segundo juego de una doble cartelera ante los Guardianes de Cleveland, el martes 28 de julio de 2026 (AP Foto/Kareem Elgazzar) AP

En el primer encuentro, Kyle Manzardo conectó un grand slam, Chase DeLauter anotó la carrera de la ventaja con un toque de sacrificio en la octava entrada y Cleveland rompió una racha de cinco derrotas consecutivas al imponerse por 6-5.

Los Rojos aseguraron el triunfo en el segundo juego con un corredor en base en la novena entrada, cuando Dane Myers hizo una atrapada mediante un salto contra la pared del jardín central ante el batazo de Petey Halpin para el último out.

Ello le garantizó a Emilio Pagán su 11.º salvamento.

Los Guardianes se fueron en blanco por novena vez esta temporada y por tercera ocasión en cuatro juegos.

Cleveland desperdició otra dominante actuación del derecho Gavin Williams, quien permitió dos carreras con 12 hits, otorgó una base por bolas y ponchó a 12.

El venezolano José Franco consiguió la primera victoria de su carrera, al permitir un hit con dos bases por bolas y dos ponches en 3 2/3 entradas —la mayor cantidad de su trayectoria— antes de salir en la séptima por molestias en el codo derecho.

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