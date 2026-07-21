Jonrón de Hunter Goodman en la 8va, decisivo para triunfo de Rockies, 8-7 ante Nacionales

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Hunter Goodman, de los Rockies de Colorado, festeja en la cueva luego de batear un cuadrangular ante los Nacionales de Washington el martes 21 de julio de 2026 (AP Foto/David Zalubowski) AP

Clayton Beeter (3-3) permitió el 31er jonrón de Goodman — en un lanzamiento con cuenta de 3-2 — antes de que Jordan Romano ponchara a dos en la novena para su séptimo salvamento. El dominicano Juan Mejía (3-6) lanzó una octava entrada sin carreras para llevarse la victoria.

El dominicano José Tena conectó un sencillo con dos outs ante el abridor de los Rockies Michael Lorenzen en la primera entrada, y Abrams bateó jonrón por tercer juego consecutivo para tomar ventaja de 2-0.

Mickey Moniak pegó un sencillo impulsor por Colorado, que respondió con una segunda entrada de cuatro carreras ante el novato abridor Carson Palmquist. Troy Johnston añadió un elevado de sacrificio, y Jake McCarthy conectó un doble impulsor antes de anotar con dos outs, gracias a un sencillo del novato Cole Carrigg, quien aportó tres de los 12 hits de Colorado.

Abrams volvió a batear un cuadrangular — su 24to — con Tena en base para empatar el juego 4-4 en la tercera. Abrams suma 78 carreras impulsadas, igualando al Jordan Walker de los Cardenales con la mayor cantidad en las Grandes Ligas.

El boricua Willi Castro conectó un doble al iniciar la tercera ante el relevista de los Nacionales Miles Mikolas antes de anotar con un rodado de Kyle Karros para poner el encuentro 5-4.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP