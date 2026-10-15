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Jonrón de Halpin voltea el Juego 3, Guardianes vencen 3-2 a Rays y lideran 2-1 la serie

CLEVELAND (AP) — Petey Halpin conectó un jonrón de dos carreras que puso en ventaja a los Guardianes, Gavin Williams ponchó a nueve en cinco innings y Cleveland venció el jueves 3-2 a los Rays de Tampa Bay en el tercer juego para tomar ventaja de 2-1 en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Petey Halpin de los Guardianes de Cleveland tras batear un jonrón de dos carreras en el quinto inning del tercer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana contra los Rays de Tampa Bay, el jueves 15 de octubre de 2026. (AP Foto/Phil Long)
Petey Halpin de los Guardianes de Cleveland tras batear un jonrón de dos carreras en el quinto inning del tercer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana contra los Rays de Tampa Bay, el jueves 15 de octubre de 2026. (AP Foto/Phil Long) AP

El cuarto partido de la serie al mejor de siete está programado para el viernes, aunque se pronostica lluvia.

El dominicano José Ramírez aportó dos hits y Nathaniel Lowe añadió una carrera impulsada para los Guardianes, que han ganado cinco de sus últimos seis juegos de postemporada desde que quedaron abajo 2-0 ante los Medias Blancas de Chicago en su serie divisional.

Williams permitió dos carreras en cinco entradas con una base por bolas. Tiene marca de 2-0 con efectividad de 2.16 y 33 ponches en 16 entradas y dos tercios en cuatro juegos de postemporada esta temporada, incluidos tres como abridor.

Cleveland retiró a 16 de los últimos 17 bateadores de los Rays. El panameño Daniel Espino, Erik Sabrowski, Hunter Gaddis y Cade Smith permitieron apenas un corredor en base en las últimas cuatro entradas.

Smith dejó varado a un corredor en tercera en la octava cuando ponchó al cubano Yandy Díaz en un turno de 10 lanzamientos, y luego lanzó una novena entrada de 1-2-3.

Los bateadores de Tampa Bay fueron retirados en orden en siete entradas, con el dominicano Junior Caminero ponchándose cuatro veces. Los bateadores de los Rays se poncharon 13 veces después de haberse combinado para 14 entre los dos primeros juegos.

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