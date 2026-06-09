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Jonrón de Goodman ayuda a Rockies a cortar racha de 4 derrotas al vencer 7-3 a Cachorros

DENVER (AP) — Hunter Goodman conectó un jonrón de dos carreras en la primera entrada para encender la ofensiva y los Rockies de Colorado rompieron una racha de cuatro derrotas con una victoria a noche del marte por 7-3 sobre los Cachorros de Chicago.

Hunter Goodman, de los Rockies de Colorado, celebra con sus compañeros en el dugout tras conectar un jonrón de dos carreras ante el lanzador abridor de los Cachorros de Chicago, Colin Rea, en la primera entrada de un partido de béisbol el martes 9 de junio de 2026, en Denver. (Foto AP/David Zalubowski)
Hunter Goodman, de los Rockies de Colorado, celebra con sus compañeros en el dugout tras conectar un jonrón de dos carreras ante el lanzador abridor de los Cachorros de Chicago, Colin Rea, en la primera entrada de un partido de béisbol el martes 9 de junio de 2026, en Denver. (Foto AP/David Zalubowski) AP

El receptor All-Star suma cinco jonrones en junio. El venezoñano Ezequiel Tovar también se voló la barda por Colorado, mientras que Edouard Julien impulsó tres carreras.

El jardinero Cole Carrigg tuvo un memorable debut en las Grandes Ligas al conectar un triple pegado a la línea por el jardín derecho.

Fue la 25.ª victoria de la temporada para los Rockies.

Tomoyuki Sugano (6-4) lanzó hasta la sexta entrada antes de quedarse sin gasolina. Permitió tres carreras y ponchó a tres.

Alex Bregman se fue de 3-2 con una carrera impulsada con un elevado de sacrificio, después de atribuirse el domingo la culpa por los problemas ofensivos de Chicago. Michael Busch añadió un jonrón solitario, mientras los Cachorros perdieron por 21.ª vez en 28 juegos.

Colin Rea (5-4) tuvo una salida complicada al permitir un máximo de temporada de siete carreras en 4 2/3 entradas. Antes del juego, el derecho había permitido tres carreras o menos en 14 de sus últimas 19 aperturas, desde agosto pasado.

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