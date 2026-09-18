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Jonrón de Chourio y sencillo de Frelick dan triunfo a Cerveceros 6-5 ante Orioles

HOUSTON (AP) — El venezolano Jackson Chourio conectó un jonrón de tres carreras, Sal Frelick impulsó con un sencillo la carrera de la ventaja en la décima entrada y los encendidos Cerveceros de Milwaukee vencieron la noche del viernes por 6-5 a los Orioles de Baltimore.

Aunque los Cerveceros tienen el mejor récord de las Grandes Ligas (96-58) y ya aseguraron su cuarto título consecutivo de la División Central de la Liga Nacional, no están bajando el ritmo en el cierre. Milwaukee todavía busca asegurar un pase directo a la primera ronda de los playoffs y obtener la ventaja de local durante toda la postemporada.

Los Cerveceros lograron su octava victoria en 10 juegos pese a desperdiciar una ventaja de dos carreras en la novena. Después de que el venezolano William Contreras conectó un doble para romper el empate y Christian Yelich añadió un sencillo productor en la parte alta, Baltimore igualó en la parte baja ante Trevor Megill (3-3) con dos hits y un par de elevados de sacrificio.

En la décima, Joey Ortiz avanzó con un toque de bola y llegó trotando al plato cuando Frelick conectó un sencillo rodado al jardín derecho frente a Grant Wolfram (6-4).

Chad Patrick sacó tres outs para su sexto salvamento.

El abridor de los Cerveceros, Dustin May, permitió tres carreras y seis hits.

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