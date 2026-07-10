Jonrón de Chisholm impulsa 3 carreras en la 9na y Yankees vencen 5-3 a Washington

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El lanzador de los Nacionales de Washington, Carson Palmquist, lanza durante la tercera entrada de un partido de béisbol contra los Yankees de Nueva York, el viernes 10 de julio de 2026, en Washington. (Foto AP/Nick Wass) AP

Los Yankees y los Nacionales ocupan los puestos 1-2 de las Grandes Ligas en jonrones, y todas las carreras salvo una en este juego llegaron mediante el batazo largo. Ben Rice pegó su 29no de la temporada por los Yankees, y el dominicano Jasson Domínguez y Austin Wells también se volaron la barda por Nueva York.

El venezolano Keibert Ruiz y James Wood conectaron jonrones en lanzamientos consecutivos en la séptima para darle a Washington una ventaja de 3-2, pero en la novena los Nacionales trajeron al zurdo Matt Krook —quien había permitido 22 carreras limpias en 12 2/3 entradas en las Grandes Ligas desde 2023—. Krook (0-1) permitió un sencillo con un out de Domínguez, y Chisholm siguió con su 13er jonrón.

David Bednar (3-3) se llevó la victoria en labor de relevo, al trabajar las dos últimas entradas.

El puertorriqueño Fernando Cruz reemplazó entonces a Weathers y ponchó a los siguientes dos bateadores para dejar a ambos corredores varados.

El dominicano Amed Rosario, de los Yankees, se ponchó en sus tres apariciones al plato y cometió dos errores en la tercera base antes de ser sustituido por un bateador emergente.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP