Jonrón de Chisholm al abrir la 8ª da a Yankees triunfo 3-2 sobre Guardianes

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Jazz Chisholm Jr., de los Yankees de Nueva York, celebra tras conectar un jonrón solitario ante el lanzador relevista de los Guardianes de Cleveland, Tim Herrin, durante la octava entrada de un partido de béisbol, el martes 9 de junio de 2026, en Cleveland. (Foto AP/David Dermer) AP

Spencer Jones también se voló la barda con su primer jonrón en las Grandes Ligas por los Yankees, que han ganado tres seguidos y tienen marca de 10-4 desde el 24 de mayo.

Por Cleveland, el dominicano Angel Martínez tuvo dos hits y una carrera impulsada. Los Guardianes han perdido tres seguidos y cinco de seis. Además, tienen marca de 2-6 en sus últimos ocho juegos en casa.

Chisholm volvió a usar uno de los bates de Aaron Judge y conectó un slider hacia las gradas del jardín derecho para poner arriba a los Yankees. Fue su tercer jonrón en sus últimos seis juegos.

El bullpen de los Yankees lanzó cinco entradas sin permitir carreras. El dominicano Camilo Doval (2-0) se llevó la victoria. El boricua Fernando Cruz dio base por bolas al primer bateador de la novena antes de ponchar a los siguientes tres para conseguir su primer salvamento.

El sencillo de DeLauter para impulsar al dominicano José Ramírez rompió una mala racha de 0 de 18 de los Guardianes con corredores en posición de anotar.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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