Jonrón de Cedric Mullins en la 8VA entrada impulsa a Rays sobre Rangers en victoria 3-2

Hunter Feduccia de los Rays de Tampa Bay anota una carrera tras el sencillo de Yandy Díaz frente al receptor Austin Wynns (38) de los Rangers de Texas, el jueves 30 de julio de 2026, en St. Petersburg, Florida. (AP Foto/Jason Behnken) AP

Bryan Baker concretó su 30mo salvamento de la temporada y el 19no consecutivo con una novena entrada en blanco. Garrett Cleavinger (3-3) se apuntó la victoria como relevista.

Tampa Bay, líder del Este de la Liga Americana, quedó 20 juegos por encima de .500, su mejor marca de la temporada (64-44).

Mullins pegó su 13er jonrón con dos outs en la octava, al elevar una pelota hacia la banda contraria que cayó más allá de la pared junto a la línea del jardín izquierdo, en el primer lanzamiento que vio de Peoples.

Texas amenazó en la novena después de que Nickey Lopez ganara dos impugnaciones en decisiones de tercer strike para negociar una base por bolas abriendo la entrada. Pero el cubano Víctor Mesa Jr. alcanzó una línea hacia la esquina del jardín derecho para negarle al bateador emergente Evan Carter un extrabase, antes de que Baker saliera del apuro con un ponche al dominicano Ezequiel Durán para terminar el juego con corredores en primera y segunda.

Los Rays se fueron al frente en la tercera con un doble de Hunter Feduccia con dos outs, seguido de un sencillo del cubano Yandy Díaz.

McClanahan, abridor de Tampa Bay, permitió que los dos primeros bateadores se embasaran en la cuarta antes de salir del juego por rigidez en la espalda. Después de que Durán avanzó a tercera con un elevado, el bateador emergente Joc Pederson conectó un rodado por el centro que Taylor Walls no pudo controlar, lo que permitió que Durán anotara.

Wyatt Langford impulsó al mexicano Alejandro Osuna desde primera base con un doble para poner al frente a Texas en la quinta, antes de que DeLuca conectara un jonrón de 415 pies al jardín izquierdo en la sexta para empatar el juego.

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FUENTE: AP