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Jonrón de 3 carreras de Stewart da ventaja a Rojos, que vencen 5-3 a Marineros

SEATTLE (AP) — Sal Stewart conectó un jonrón de tres carreras que significó la ventaja en la séptima entrada, y los Rojos de Cincinnati se impusieron el miércoles 5-3 a los Marineros de Seattle.

Sal Stewart, de los Rojos de Cincinnati, festeja tras conseguir un jonrón de tres carreras ante los Marineros de Seattle, el miércoles 22 de julio de 2026 (AP Foto/Lindsey Wasson)
Sal Stewart, de los Rojos de Cincinnati, festeja tras conseguir un jonrón de tres carreras ante los Marineros de Seattle, el miércoles 22 de julio de 2026 (AP Foto/Lindsey Wasson) AP

Los Marineros (51-52) cayeron a un juego de Texas (51-50) en el Oeste de la Liga Americana, tras sufrir su segunda derrota consecutiva, después de ganar el primer juego de la serie ante los Rojos.

Stewart pegó el 21er jonrón de la temporada, el mayor total de su equipo, ante el primer lanzamiento del relevista de los Marineros Eduard Bazardo (3-3), un sinker con dos outs, para poner el duelo 5-3. El venezolano Bazardo dio base por bolas al boricua Edwin Arroyo y permitió un sencillo de Ke’Bryan Hayes antes del jonrón de Stewart.

Emilio Pagán resolvió en orden el noveno episodio para apuntarse su noveno salvamento y el segundo en días consecutivos.

Seattle tomó la delantera dos veces ante el abridor Brady Singer (5-9), quien permitió tres carreras en 6⅔ entradas. Los Marineros se pusieron arriba 1-0 en la segunda con un sencillo impulsor de Cal Raleigh y luego 3-2 en la cuarta con un sencillo de dos carreras de Luke Raley.

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FUENTE: AP

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