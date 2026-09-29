Jonrón de 3 carreras de Riley impulsa victoria 5-3 de Bravos en juego 1 de la serie de comodines

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Austin Riley de los Bravos de Atlanta celebra su jonrón de tres carreras en la octava entrada del primer juego de la serie de comodines ante los Filis de Filadelfia el martes 29 de septiembre del 2026. (AP Foto/Mike Stewart) AP

Durán (0-1), quien permitió apenas dos jonrones en 61 juegos de temporada regular, concedió un sencillo a Michael Harris II antes de golpear a Ozzie Albies con un lanzamiento. Riley conectó el batazo de la ventaja por encima de la barda entre el jardín derecho y el central. Harris sumó tres imparables.

El as de los Bravos, Chris Sale, se enzarzó en un duelo durante gran parte del juego contra el zurdo peruano-venezolano Jesús Luzardo, quien estuvo sólido tras perderse las últimas dos semanas de la campaña regular por una inflamación en el hombro izquierdo.

El triple de dos carreras de J.T. Realmuto ante Sale en la séptima entrada le dio a Filadelfia una ventaja de 3-2.

Los Bravos pueden asegurar la serie el miércoles y poner fin al historial de éxito de postemporada de los Filis en la rivalidad del Este de la Liga Nacional. Filadelfia venció a Atlanta en la SCLN de 1993 y en las SDLN de 2022 y 2023.

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FUENTE: AP

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