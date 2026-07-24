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Jonrón de 3 carreras de Olson en la 10ma lleva a Bravos a triunfo de 7-6 ante Orioles

BALTIMORE (AP) — Matt Olson conectó su 27mo jonrón como parte de una décima entrada de cuatro carreras, y los Bravos de Atlanta superaron el viernes 7-6 a los Orioles de Baltimore.

Matt Olson, de los Bravos de Atlanta, comienza su trote tras conectar un cuadrangular de tres carreras ante los Orioles de Baltimore, el viernes 24 de julio de 2026 (AP Foto/Terrance Williams)
Matt Olson, de los Bravos de Atlanta, comienza su trote tras conectar un cuadrangular de tres carreras ante los Orioles de Baltimore, el viernes 24 de julio de 2026 (AP Foto/Terrance Williams) AP

Drake Baldwin pegó un jonrón por Atlanta, líder de la División Este de la Liga Nacional, que ha ganado cinco de seis compromisos.

Christian Encarnacion-Strand conectó un jonrón e impulsó cuatro carreras por Baltimore, que perdió por tercera vez en cuatro juegos.

Joey Bart abrió la décima por los Bravos con un sencillo flojo al jardín derecho ante Andrew Kittredge (1-2), lo que permitió que el corredor automático Brewer Hicklen avanzara a tercera.

El segunda base de Baltimore, Jackson Holliday, intentó completar una doble matanza en un roletazo fuerte de Jim Jarvis, pero su tiro se fue al jardín izquierdo, lo que permitió que Hicklen anotara.

Después de que Kittredge ponchó a los siguientes dos bateadores, Olson disparó un jonrón de tres carreras entre el jardín derecho y el central.

El venezolano Elieser Hernández (1-0) lanzó tres entradas en blanco en su debut con los Bravos. Salió de un atolladero con las bases llenas en la novena al inducir el roletazo de Taylor Ward con dos outs.

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