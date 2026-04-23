Jonrón de 3 carreras de Benintendi en la 9na da a Medias Blancas triunfo 4-1 ante Diamondbacks

Andrew Benintendi, de los Medias Blancas de Chicago, observa la trayectoria de su jonrón de tres carreras contra los Diamondbacks de Arizona durante la novena entrada de un juego de béisbol, el jueves 23 de abril de 2026, en Phoenix. (AP Foto/Ross D. Franklin) AP

Con el marcador 1-1, Chase Meidroth recibió una base por bolas de cuatro lanzamientos de Paul Sewald (0-3) y avanzó con el toque de sacrificio de Tristan Peters. El bateador emergente cubano Edgar Quero negoció otra base por bolas y Benintendi, que batea para .216, siguió con un batazo: envió una recta 2-2 a 410 pies hasta el área de la piscina en el jardín derecho-central para su segundo jonrón de la temporada.