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Jonrón de 2 carreras de Ward en la 8ª da a Orioles su 5ª victoria seguida, 3-2 ante Astros

HOUSTON (AP) — Taylor Ward conectó un jonrón de dos carreras para tomar la ventaja en la octava entrada, y los Orioles de Baltimore vencieron la noche del viernes por 3-2 a los Astros de Houston para ampliar a cinco juegos su mejor racha de victorias de la temporada.

Taylor Ward (3), de los Orioles de Baltimore, celebra con sus compañeros su jonrón de dos carreras para tomar la ventaja durante la octava entrada de un partido de béisbol contra los Astros de Houston, el viernes 17 de julio de 2026, en Houston. (Foto AP/Karen Warren)
Taylor Ward (3), de los Orioles de Baltimore, celebra con sus compañeros su jonrón de dos carreras para tomar la ventaja durante la octava entrada de un partido de béisbol contra los Astros de Houston, el viernes 17 de julio de 2026, en Houston. (Foto AP/Karen Warren) AP

Adley Rutschman pegó un doble automático para abrir la entrada ante Bryan King (2-3) antes de que Ward sacara el siguiente lanzamiento por el jardín izquierdo para su séptimo jonrón.

Cam Sanders (1-0), adquirido de Pittsburgh a cambio de dinero en efectivo el lunes, entró con las bases llenas y un out en la séptima. El derecho ponchó mirando al mexicano Isaac Paredes y obligó a Christian Walker a elevar un foul detrás del plato para conseguir su primera victoria en las Grandes Ligas.

Tyler Wells permitió un hit dentro del cuadro del dominicano Jeremy Peña en la novena antes de retirar al cubano Yordan Alvarez con un elevado corto al jardín central para el segundo out. Después de que Paredes recibió base por bolas, Wells ponchó a Walker para su tercer salvamento.

El abridor de Houston, Peter Lambert, permitió tres hits, ponchó a 10 —la mayor cifra de su carrera— en seis entradas y se fue con ventaja de 2-1.

El abridor de los Orioles, Dean Kremer, permitió dos carreras en cuatro entradas.

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