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Jonrón de 2 carreras de Muncy y pitcheo de Wrobleski ayudan a Dodgers a superar 2-1 a Filis

FILADELFIA (AP) — Max Muncy sacudió un jonrón de dos carreras, Justin Wrobleski lanzó hasta la séptima entrada y los Dodgers de Los Ángeles superaron el martes 2-1 a Zack Wheeler y a los Filis de Filadelfia.

Max Muncy (derecha), de los Dodgers de Los Ángeles, celebra con el cubano Andy Pages tras conectar un jonrón en el juego ante los Filis de Filadelfia, el martes 21 de julio de 2026 (AP Foto/Chris Szagola)
Max Muncy (derecha), de los Dodgers de Los Ángeles, celebra con el cubano Andy Pages tras conectar un jonrón en el juego ante los Filis de Filadelfia, el martes 21 de julio de 2026 (AP Foto/Chris Szagola) AP

Los Filis se quedaron sin opciones de una posible remontada en la novena entrada después de colocar corredores en segunda y tercera con un out. Los Dodgers aprovecharon para completar una doble matanza del 5 al 2 al 6 al 4 y terminar el juego.

Shohei Ohtani aportó uno de los cinco hits de los Dodgers, que cortaron una racha de dos derrotas.

Alec Bohm conectó dos sencillos y un doble, e impulsó una carrera por los Filis.

Wrobleski (11-2) ponchó a siete y permitió cinco hits en 6 1/3 entradas. El zurdo de 26 años lanzó en Filadelfia por segunda vez en una semana, después de ponchar a cinco en dos innings el martes pasado, durante el Juego de Estrellas.

Tanner Scott consiguió los últimos cinco outs para su 15º salvamento, después de que los Filis lo ayudaron a salir de un aprieto.

El sencillo impulsor de Bohm con dos outs en la primera entrada les dio a los Filis una ventaja de 1-0. Pero Muncy puso al frente a Los Ángeles en la cuarta con un batazo al centro ante Wheeler (10-2).

Muncy empató con Ron Cey en el segundo lugar de la lista de jonrones de los Dodgers de Los Ángeles, detrás de Eric Karros (270).

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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