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Jonrón de 2 carreras de Massey en la octava impulsa triunfo 5-4 de Reales ante Tigres

DETROIT (AP) — Michael Massey conectó un jonrón de dos carreras con dos outs en la octava entrada para tomar ventaja, y los Reales de Kansas City resistieron para vencer el domingo 5-4 a los Tigres de Detroit.

Michael Massey de los Reales de Kansas City celebra con sus compañeros tras batear un jonrón de dos carreras en la octava entrada ante los Tigres de Detroit el domingo 26 de julio del 2026. (AP Foto/Jose Juarez)
Michael Massey de los Reales de Kansas City celebra con sus compañeros tras batear un jonrón de dos carreras en la octava entrada ante los Tigres de Detroit el domingo 26 de julio del 2026. (AP Foto/Jose Juarez) AP

Los Reales ganaban 3-0 hasta la cuarta entrada, pero quedaron abajo al permitir cuatro carreras en la quinta, antes de volver a ponerse al frente con el batazo de Massey hacia el jardín derecho.

Nate Pearson (2-0) lanzó una entrada sin permitir carreras. Steven Cruz trabajó la novena para su segundo salvamento tras otorgar una base por bolas y permitir un hit a los dos primeros bateadores, y cerró el juego ponchando a Riley Greene.

Drew Sommers (0-1) permitió dos carreras con dos hits en una episodio y un tercio.

Dillon Dingler conectó un sencillo de dos carreras para que los Tigres se fueran arriba en una quinta entrada de cuatro carreras, pero Detroit no logró sostener la delantera y perdió por segundo juego consecutivo ante el equipo que ocupa el último lugar en la División Central de la Liga Americana.

Los Tigres tienen una semana para decidir si mantienen a su as Tarik Skubal o si lo traspasan antes de la fecha límite de cambios del 3 de agosto.

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