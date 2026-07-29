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Jonrón de 2 carreras de Canzone en la 8ª da a Marineros triunfo 7-6 sobre Dodgers

LOS ÁNGELES (AP) — Dominic Canzone conectó un jonrón de dos carreras —su segundo cuadrangular del juego y el quinto de Seattle— para romper el empate en la octava entrada, y los Marineros superaron el martes 7-6 a los Dodgers de Los Ángeles.

El mexicano Andrés Muñoz, de los Marineros de Seattle, festeja tras conseguir el último out ante los Dodgers de Los Ángeles, el martes 28 de julio de 2026 (AP Foto/Wally Skalij)
El mexicano Andrés Muñoz, de los Marineros de Seattle, festeja tras conseguir el último out ante los Dodgers de Los Ángeles, el martes 28 de julio de 2026 (AP Foto/Wally Skalij) AP

Canzone envió un elevado profundo de 414 pies al jardín central ante el relevista Alex Vesia, remolcando al dominicano Julio Rodríguez, quien pegó un sencillo y se robó la segunda base, para poner la pizarra 7-5 en el primer juego de la serie.

Los Dodgers, líderes del Oeste de la Liga Nacional, desperdiciaron tres ventajas de una carrera y batearon para tres dobles matanzas. Todos los Dodgers, excepto el dominicano Teoscar Hernández, conectaron al menos un hit.

Los Dodgers recortaron la desventaja a 7-6 en la novena entrada ante el cerrador mexicano de Seattle, Andrés Muñoz, quien consiguió sin embargo su 19no salvamento.

Dalton Rushing abrió con un sencillo. Shohei Ohtani siguió con un doble al jardín derecho que fue mal fildeado por el reemplazo defensivo Victor Robles, lo que permitió que Rushing anotara y que Ohtani llegara a tercera. El dominicano Robles tuvo problemas para recoger la pelota en la pista de advertencia y se le escurrió de la mano.

Max Muncy negoció una base por bolas de nueve lanzamientos con dos outs, lo que llevó a Mookie Betts al plato. Betts rodó para out y se acabó el juego.

El venezolano Eduard Bazardo (4-1) se llevó la victoria con una entrada de relevo sin permitir carreras.

Brock Stewart (0-1) cargó con la derrota.

También se volaron la barda por los Mariners Cal Raleigh, Rodríguez y Rob Refsnyder, quien salió de la lista de lesionados antes del juego y conectó un batazo de dos carreras que puso a Seattle arriba 4-2 en la cuarta.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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