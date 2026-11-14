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Jokic y Murray ayudan a Nuggets a propinar a Pelicans su 6ª derrota seguida

NUEVA ORLEANS (AP) — Nikola Jokic anotó 26 puntos, capturó ocho rebotes y repartió 10 asistencias; Jamal Murray sumó 23 puntos, siete rebotes y nueve asistencias, y los Nuggets de Denver resistieron para vencer la noche del sábado por 116-108 a los Pelicans de Nueva Orleans.

El guardia de los Nuggets de Denver, DeMar DeRozan (izquierda), marca el balón ante el guardia de los Pelicans de Nueva Orleans, Jaron Pierre Jr. (derecha), durante la primera mitad de un partido de básquetbol de la NBA, el sábado 14 de noviembre de 2026, en Nueva Orleans. (Foto AP/Lila Sanchez)
El guardia de los Nuggets de Denver, DeMar DeRozan (izquierda), marca el balón ante el guardia de los Pelicans de Nueva Orleans, Jaron Pierre Jr. (derecha), durante la primera mitad de un partido de básquetbol de la NBA, el sábado 14 de noviembre de 2026, en Nueva Orleans. (Foto AP/Lila Sanchez) AP

Denver ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos y mejoró a 3-0 contra los Pelicans esta temporada. Nueva Orleans perdió su sexto encuentro consecutivo, cuatro de ellos en casa.

Jokic estuvo cerca de un triple-doble y acertó 9 de 14 tiros de campo. Murray encestó 9 de 16 y fue el mejor del equipo con un +16.

Zion Williamson encabezó a Nueva Orleans con 24 puntos. Saddiq Bey aportó 16 puntos, y el base novato Jaron Pierre Jr. anotó 13 en 23 minutos, después de haber conseguido 23 puntos en el partido inaugural en casa del Laketown Squadron de la G-League más temprano el sábado por la tarde.

Jokic marcó el ritmo desde el inicio: anotó nueve puntos en el primer cuarto y llegó al descanso con 12 puntos, cinco rebotes y cinco asistencias. Pero Nueva Orleans mostró carácter, con Jeremiah Fears y Derik Queen combinándose para 16 puntos en la primera mitad.

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FUENTE: AP

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