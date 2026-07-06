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Jokic reafirma su deseo de quedarse en Nuggets toda su carrera y esperar para renovar contrato

Nikola Jokic reiteró su esperanza de permanecer con los Nuggets de Denver durante el resto de su carrera el lunes. Sin embargo, su plan es aplazar la firma de la extensión de su contrato hasta el próximo verano.

El serbio Nikola Jokic reacciona durante el partido de clasificación europea para la Copa Mundial de Baloncesto FIBA 2027 entre Serbia y Bosnia, en Belgrado, Serbia, el lunes 6 de julio de 2026. (Foto AP/Darko Vojinovic)
El serbio Nikola Jokic reacciona durante el partido de clasificación europea para la Copa Mundial de Baloncesto FIBA 2027 entre Serbia y Bosnia, en Belgrado, Serbia, el lunes 6 de julio de 2026. (Foto AP/Darko Vojinovic) AP

El tres veces Jugador Más Valioso de la NBA habló con los periodistas después de ayudar a Serbia a vencer a Bosnia-Herzegovina durante un partido de clasificación para la Copa del Mundo de la FIBA en Belgrado, Serbia. Jokic terminó con 20 puntos, 11 asistencias y 10 rebotes. Luego reafirmó su deseo de seguir en la Mile High City.

Al esperar hasta el próximo verano, Jokic puede firmar un contrato supermáximo de cinco años que valdría alrededor de 350 millones de dólares.

Jokic, de 31 años, viene de una temporada en la que fue elegido All-NBA por octava vez. Promedió 27,7 puntos, 12,9 rebotes —la mejor marca de la liga— y 10,7 asistencias —también la mejor de la liga—, y terminó segundo en la votación al MVP, detrás de Shai Gilgeous-Alexander, de Oklahoma City.

Jokic y los Nuggets fueron eliminados en la primera ronda de los playoffs por Minnesota.

“Todavía quiero estar con los Nuggets para siempre”, dijo Jokic tras otra eliminación temprana.

Ha sido una temporada baja tranquila hasta ahora para los Nuggets. Una gran decisión que enfrenta el equipo es qué hacer con Peyton Watson, el escolta/alero de gran salto que exigirá un contrato lucrativo para quedarse en la ciudad.

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