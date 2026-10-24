Jokic logra triple-doble, Murray anota 42 puntos y Nuggets superan a Pelicans

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El serbio Nikola Jokić, de los Nuggets de Denver, trata de avanzar frente a DeAndre Jordan, de los Pelicans de Nueva Orleáns, el sábado 24 de octubre de 2026 (AP Foto/David Zalubowski) AP

Jokic logró el triple-doble número 199 de su carrera en temporada regular, sólo por detrás de Russell Westbrook, quien se retiró con 209.

Jamal Murray anotó 42 puntos y el novato Trevon Brazille sumó siete de sus 17 unidades en la prórroga al debutar en casa con Denver, que tomó una ventaja temprana en el tiempo extra. Su triple desde la esquina con 1:25 minutos por jugar en la prórroga les dio a los Nuggets una ventaja de 133-129.

Denver jugó sin Cam Johnson (tobillo) y Alpha Diallo (esguince de muñeca). Siguió sin contar con Julian Strawther y Spencer Jones.

Trey Murphy III encabezó a Nueva Orleans con 26 puntos, Dejounte Murray aportó 22, mientras que Derik Queen y Zion Williamson anotaron 17 cada uno. Los Pelicans han perdido sus primeros tres partidos bajo el mando del entrenador novato Jamahl Mosley.

Los Pelicans recibieron una noticia alentadora: se determinó que la lesión de rodilla del pívot Yves Messi, sufrida la noche del viernes en Utah, es una contusión y no algo más grave.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP