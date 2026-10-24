americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Jokic logra triple-doble, Murray anota 42 puntos y Nuggets superan a Pelicans

DENVER (AP) — Nikola Jokic anotó ocho de sus 35 puntos en la prórroga y terminó con 15 rebotes y 10 asistencias por los diezmados Nuggets de Denver, que remontaron tras estar 23 unidades abajo para vencer el sábado 141-135 a los Pelicans de Nueva Orléáns.

El serbio Nikola Jokić, de los Nuggets de Denver, trata de avanzar frente a DeAndre Jordan, de los Pelicans de Nueva Orleáns, el sábado 24 de octubre de 2026 (AP Foto/David Zalubowski)
El serbio Nikola Jokić, de los Nuggets de Denver, trata de avanzar frente a DeAndre Jordan, de los Pelicans de Nueva Orleáns, el sábado 24 de octubre de 2026 (AP Foto/David Zalubowski) AP

Jokic logró el triple-doble número 199 de su carrera en temporada regular, sólo por detrás de Russell Westbrook, quien se retiró con 209.

Jamal Murray anotó 42 puntos y el novato Trevon Brazille sumó siete de sus 17 unidades en la prórroga al debutar en casa con Denver, que tomó una ventaja temprana en el tiempo extra. Su triple desde la esquina con 1:25 minutos por jugar en la prórroga les dio a los Nuggets una ventaja de 133-129.

Denver jugó sin Cam Johnson (tobillo) y Alpha Diallo (esguince de muñeca). Siguió sin contar con Julian Strawther y Spencer Jones.

Trey Murphy III encabezó a Nueva Orleans con 26 puntos, Dejounte Murray aportó 22, mientras que Derik Queen y Zion Williamson anotaron 17 cada uno. Los Pelicans han perdido sus primeros tres partidos bajo el mando del entrenador novato Jamahl Mosley.

Los Pelicans recibieron una noticia alentadora: se determinó que la lesión de rodilla del pívot Yves Messi, sufrida la noche del viernes en Utah, es una contusión y no algo más grave.

_____

Deja tu comentario

Destacados del día

EEUU ADMITE QUE EL COMBUSTIBLE ENVIADO A CUBA PUEDE TERMINAR EN MANOS DEL RÉGIMEN

EEUU ADMITE QUE EL COMBUSTIBLE ENVIADO A CUBA PUEDE TERMINAR EN MANOS DEL RÉGIMEN

¡LA CIA LANZA LLAMADO DIRECTO A LOS CUBANOS! Marco Rubio respalda la iniciativa y el régimen estalla

¡LA CIA LANZA LLAMADO DIRECTO A LOS CUBANOS! Marco Rubio respalda la iniciativa y el régimen estalla

CUBANA EMBARAZADA BALEADA POR SU EXPAREJA EN MIAMI MUESTRA MEJORÍA: había pedido protección judicial

CUBANA EMBARAZADA BALEADA POR SU EXPAREJA EN MIAMI MUESTRA MEJORÍA: había pedido protección judicial

¡BUQUES DE EEUU FRENTE A CUBA? Trump plantea una escala naval tras Irán y pone a Rubio al frente
ULTIMA HORA

¡BUQUES DE EEUU FRENTE A CUBA? Trump plantea una escala naval tras Irán y pone a Rubio al frente

Marco Rubio lanza mensaje a los cubanos y llama a colaborar con la CIA: «Ahora es el momento»

Marco Rubio lanza mensaje a los cubanos y llama a colaborar con la CIA: «Ahora es el momento»

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter