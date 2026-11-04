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Jokic logra 3er triple doble de la campaña, con 32 puntos. Nuggets vencen 128-109 a Raptors

DENVER (AP) — Nikola Jokic anotó 32 puntos, repartió 11 asistencias y capturó 10 rebotes para lograr su tercer triple-doble de la temporada y guiar el miércoles a los Nuggets de Denver a una paliza de 128-99 sobre los Raptors de Toronto.

El serbio Nikola Jokic, de los Nuggets de Denver, busca enviar un pase frente a Collin Murray-Boyles, de los Raptors de Toronto, el miércoles 4 de noviembre de 2026 (AP Foto/David Zalubowski)
El serbio Nikola Jokic, de los Nuggets de Denver, busca enviar un pase frente a Collin Murray-Boyles, de los Raptors de Toronto, el miércoles 4 de noviembre de 2026 (AP Foto/David Zalubowski) AP

Otros seis jugadores de los Nuggets terminaron con cifras de dos dígitos, encabezados por el alero novato Bryce Hopkins, quien ingresó desde la banca y consiguió un récord personal de 18 puntos. Aaron Gordon sumó 17 unidades, mientras que Jamal Murray aportó 14 tantos y siete asistencias.

El serbio Jokic, quien encestó 13 de sus 19 tiros, también registró el máximo número de robos del equipo, con tres.

La victoria por 19 puntos fue el triunfo más abultado de los Nuggets en la temporada. Habían perdido dos de sus primeros tres partidos en casa, y su única victoria había llegado tras remontar un déficit de 23 unidades ante los Pelicans de Nueva Orleáns.

RJ Barrett lideró a Toronto con 22 puntos, la séptima vez en ocho partidos esta temporada que anota al menos 20. Scottie Barnes añadió 17 puntos, seis rebotes, seis asistencias y tres robos por los Raptors, que acertaron 3 de 15 triples en la segunda mitad después de haber encestado 9 de 19 en la primera.

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FUENTE: AP

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