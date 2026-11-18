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Nikola Jokic, pívot serbio de los Nuggets de Denver, elude a Chris Cenac Jr., de los Celtics de Boston, en el encuentro del miércoles 18 de noviembre de 2026 (AP Foto/David Zalubowski) AP

Murray encestó un tiro en suspensión con 6,4 segundos por jugar para ampliar la ventaja de los Nuggets a tres, 104-101, antes de que se marcara una falta técnica al astro de los Celtics, Jayson Tatum, quien lanzó el balón desde la línea de fondo hacia un árbitro que estaba cerca de la mitad de la cancha.

Luego, Murray convirtió el tiro libre para sentenciar la victoria.

Cinco jugadores de Denver anotaron cifras de dos dígitos, incluido DeMar DeRozan, quien consiguió 13 de sus 18 puntos en el último cuarto.

Los Nuggets se apoyaron en una racha de 20-4 en el tercer cuarto, que incluyó un tramo de 4:35 sin anotar para Boston, para tomar su primera ventaja de la noche, 69-67, con un tiro en suspensión de Cameron Johnson. A partir de ahí, los equipos se alternaron la delantera 15 veces en los últimos 16:10, antes de que un par de tiros libres de DeRozan con 49 segundos restantes le diera a Denver la ventaja definitiva.

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FUENTE: AP