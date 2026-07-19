Johnson, Soler y Neto impulsan a los Angelinos a vencer 3-2 a los Tigres

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El bateador designado de los Angelinos de Los Ángeles, Jorge Soler, batea para out de rutina, permitiendo que Zach Neto anote, durante la quinta entrada de un partido de béisbol contra los Tigres de Detroit, el domingo 19 de julio de 2026, en Anaheim, California. (Foto AP/Caroline Brehman) AP

Johnson (2-4) permitió dos hits y dio tres bases por bolas.

Ryan Zeferjahn consiguió su tercer salvamento.

El relevista de los Tigres Drew Anderson (3-4) otorgó un par de bases por bolas que prepararon el ataque de los Angelinos para romper el empate en la quinta. Nolan Schanuel, quien conectó tres hits, pegó un sencillo para llenar las bases, y Soler siguió con un rodado productor para poner el juego 2-1.

Los Angelinos ampliaron la ventaja a 3-1 en la sexta cuando el venezolano Oswald Peraza conectó un sencillo, se robó la segunda, avanzó a tercera con el rodado de Tyler Heineman y anotó con el sencillo productor de Neto al jardín derecho.

El abridor de Detroit Casey Mize permitió una carrera y cinco hits en 3 1/3 entradas, ponchó a cinco y dio una base por bolas. ___

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FUENTE: AP