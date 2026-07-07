Johan Manzambi, baja por lesión con Suiza en octavos del Mundial ante Colombia

Manzambi fue uno de los tres jugadores suizos que abandonaron de manera anticipada el entrenamiento del lunes, último del equipo antes del encuentro.

Los otros dos jugadores, Ruben Vargas y Djibril Sow, estaban disponibles para entrar el martes desde el banquillo.

El entrenador de Suiza, Murat Yakin, indicó el lunes que los jugadores se someterían a más “exámenes médicos” para determinar si podrían jugar contra Colombia.

“Esto va a ser una pérdida muy grande. Si no pudieran jugar mañana”, señaló. “Pero esto es fútbol. Siempre hay que ajustarse, hasta el último minuto”.

Manzambi anotó tres goles y sumó dos asistencias en los primeros cuatro partidos de Suiza en el Mundial. El mediocampista de 20 años comenzó el torneo en el banquillo, pero deslumbró con sus apariciones como suplente, incluida una actuación de 19 minutos contra Bosnia-Herzegovina en la que marcó dos veces.

Para el tercer partido de Suiza, contra Canadá, Manzambi se ganó un puesto como titular.

La lesión de Manzambi complica aún más a una selección suiza que ya no contaba con el defensor Luca Jaquez ni con el mediocampista Michel Aebischer. Jaquez fue titular contra Canadá, pero no jugó en el partido de dieciseisavos de final de Suiza contra Argelia.

Tras ser titular en los dos primeros encuentros, Aebischer jugó apenas 16 minutos contra Canadá y tres ante Argelia.

Colombia lidia con sus propios problemas. El delantero Jhon Córdoba se perderá el resto del torneo por un desgarro muscular.

El equipo también ha afrontado el brote de una enfermedad en el campamento. Sin embargo, el entrenador Néstor Lorenzo asegura que no afectará el partido.

“Nos golpeó un virus, pero todos estamos bastante bien”, afirmó el estratega.

El ganador se enfrentará a Argentina el sábado en los cuartos de final.

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FUENTE: AP