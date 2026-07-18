Joe Thuney transforma a los Bears y lidera el ranking AP de linieros interiores de la NFL

ARCHIVO - Joe Thuney, guardia de los Bears de Chicago, reacciona mientras sale del campo después de un partido de la NFL en contra de los Giants de Nueva York, el 9 de noviembre de 2025, en Chicago. (AP Foto/Nam Y. Huh, Archivo) AP

Thuney ayudó a convertir una debilidad de los Bears en una fortaleza con su sobresaliente bloqueo de pase y se ganó el honor de ser elegido como el mejor liniero ofensivo interior de la NFL por The Associated Press.

Un panel de ocho redactores de AP Pro Football clasificó a los cinco mejores jugadores en las posiciones de guardia y centro, basando las selecciones en su estatus actual de cara a la temporada 2026. Los votos de primer lugar valían 10 puntos. Los votos del segundo al quinto lugar valían 5, 3, 2 y 1 punto.

Thuney recibió cuatro votos de primer lugar y ganó por poco la votación con 42 puntos. El centro de Kansas City Creed Humphrey obtuvo dos votos de primer lugar y fue segundo con 40 puntos. Quinn Meinerz, de Denver, recibió un voto de primer lugar y terminó tercero, y Chris Lindstrom, de Atlanta, obtuvo el otro voto de primer lugar y fue cuarto. Quenton Nelson, de Indianápolis, quedó quinto.

Tyler Smith, de Dallas; Tyler Linderbaum, de Las Vegas; Trey Smith, de Kansas City; Grey Zabel, de Seattle; Aaron Brewer, de Miami; y Peter Skoronski, de Tennessee, también recibieron votos.

Thuney ha sido uno de los mejores durante la última década, ayudando tanto a Nueva Inglaterra como a Kansas City a ganar dos títulos de Super Bowl. Fue elegido All-Pro en las últimas tres temporadas y es uno de los mejores bloqueadores de pase del juego.

No permitió capturas, apenas un golpe al quarterback y solo 15 presiones totales durante la temporada 2025, según Pro Football Focus, lo que ayudó a Chicago a ganar su primer título divisional en siete años y a ganar un partido de playoffs por primera vez en 15 años.

2. Creed Humphrey, Chiefs de Kansas City

El excompañero de Thuney en Kansas City ha sido uno de los mejores centros de la liga desde que fue seleccionado en la segunda ronda en 2022. Humphrey fue Pro Bowler en las últimas cuatro temporadas y All-Pro en las dos más recientes como el ancla de la línea de los Chiefs.

Humphrey permitió apenas ocho presiones, una captura y dos golpes al QB la campaña pasada, según PFF.

3. Quinn Meinerz, Broncos de Denver

Meinerz dio el salto de la División III de Wisconsin-Whitewater a la NFL en 2021 con relativa facilidad. Rápidamente se consolidó como uno de los mejores guardias de la liga y una pieza clave de una de las mejores líneas ofensivas de la NFL en Denver.

Es uno de los mejores bloqueadores de carrera del juego y fue nombrado All-Pro en las últimas dos temporadas.

4. Chris Lindstrom, Falcons de Atlanta

Lindstrom fue All-Pro del segundo equipo en las últimas cuatro temporadas y es una pieza clave de la línea que ha ayudado al corredor Bijan Robinson a obtener honores All-Pro. Lindstrom tiene cuatro selecciones al Pro Bowl y solo se perdió un partido en total en las últimas seis campañas.

5. Quenton Nelson, Colts de Indianápolis

Nelson fue All-Pro en sus primeras tres temporadas en la NFL, de 2018 a 2020. Aunque su nivel de juego ha bajado un poco en los últimos años, sigue siendo uno de los guardias más confiables de la liga.

Ha sido Pro Bowler en cada una de sus ocho temporadas y continúa siendo uno de los mejores bloqueadores de carrera del juego.

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FUENTE: AP