Joe Musgrove integra el roster de la serie de comodines de Padres pese a no lanzar desde 2024

Musgrove fue una incorporación sorpresiva al roster de 26 jugadores del mánager Craig Stammen el martes, antes de que los Padres recibieran a los Cachorros de Chicago.

“Estamos contando con él y, de todos los muchachos en el clubhouse, probablemente sea uno de los principales en los que puedes confiar”, afirmó Stammen.

En un momento que entusiasmó al lleno total de 47.084 aficionados en Petco Park, Musgrove trotó desde el bullpen para abrir la novena entrada con los Padres arriba 8-0. Ponchó a Michael Busch con tres lanzamientos. Pero luego llenó las bases con dos sencillos y una base por bolas, lo que provocó una visita del coach de pitcheo Ruben Niebla.

El corpulento derecho, originario de los suburbios de El Cajon, hizo que Pedro Ramírez elevara al cuadro a la segunda base y después ponchó al bateador emergente Michael Conforto para asegurar la victoria por blanqueada que le dio a los Padres ventaja de 1-0 en la serie.

Musgrove apretó el puño y abrazó al receptor Luis Campusano y a sus otros compañeros.

Musgrove no juega con el equipo de su ciudad natal desde el 2 de octubre de 2024, cuando salió de la victoria de los Padres que aseguró la Serie de Comodines ante Atlanta por una lesión en el codo derecho. Se sometió a una cirugía Tommy John y se perdió la temporada 2025, y posteriormente se perdió toda la temporada regular 2026 cuando su recuperación avanzó mucho más lentamente de lo esperado.

El gerente general AJ Preller estaba claramente complacido ante la idea de que Musgrove finalmente regresara.

“No creo que ninguno de nosotros pensara que la próxima vez que lo veríamos sería potencialmente en los playoffs de este año. Pero se siente bien tener a alguien en quien todos confiamos, y la cantidad de esfuerzo que pone en su oficio es real. Sé que a veces hubo cierta frustración de la gente, ya sabes: ‘¿Por qué Joe no puede volver?’ No es por falta de esfuerzo. Creo que lo he visto dar vuelta a la página en las últimas semanas y sentirse realmente bien. Nos sentimos bien al incluirlo en el roster y con sus posibilidades de ayudarnos a ganar una serie”, comentó Preller.

Ahora con 33 años, Musgrove hizo cuatro apariciones de rehabilitación en agosto, lanzando hasta cinco entradas en juegos de Triple-A. Dijo que sus recuperaciones después de los partidos seguían siendo difíciles, pero Musgrove ha estado lanzando en juegos de liga instruccional este mes, y a los Padres les gustó lo que vieron en velocidad, movimiento y recuperación del brazo.

Una vez que Musgrove se vio bien y se recuperó bien después de enfrentar a bateadores de Grandes Ligas en días recientes, los Padres estuvieron listos para activarlo.

“Lo que hemos visto de él en la última semana o 10 días ha sido muy bueno, impresionante. Y creo que lo último que estábamos esperando era su capacidad de recuperarse después de lanzarles a bateadores, y ha podido hacerlo. Ha podido jugar a atrapar todos los días, incluso al día siguiente de algunas de sus salidas. Así que son grandes noticias para Joe, que por fin se siente capaz de manejar una carga de trabajo de Grandes Ligas, y no hay mejor momento para ponerlo en el roster que ahora”, señaló Stammen.

Stammen y Preller no se comprometieron con un plan para utilizar a Musgrove, pero parece probable que sea relevista si aparece en la Serie de Comodines al mejor de tres. Michael King abre la serie como abridor, y Nick Pivetta abrirá el Juego 2 por San Diego.

Musgrove hizo siete apariciones como relevista mientras ganaba un título de Serie Mundial con los Houston Astros en 2017, antes de convertirse en un miembro habitual de la rotación en Pittsburgh y San Diego.

“Va a poder ayudarnos en cualquier rol. Es una serie corta, y él lo entiende. Veremos cómo Craig o (el coach de pitcheo) Ruben (Niebla) quieren usarlo, pero va a estar listo”, expresó Preller.

San Diego eligió a Musgrove para su cuerpo de pitcheo de postemporada de 11 hombres por encima de varios candidatos posibles, incluidos el confiable derecho Randy Vásquez, el relevista zurdo Wandy Peralta, la adquisición en la fecha límite de cambios Casey Mize y Griffin Canning.

El jardinero Miguel Andújar también fue una inclusión sorpresiva en el roster de los Padres. No juega desde el 19 de julio debido a una muñeca rota, pero tomó turnos al bate en Petco Park el lunes.

Ethan Salas, el receptor de 20 años de los Padres, integró el roster de la Serie de Comodines, como se esperaba. Si Salas juega en esta serie, se convertirá en el receptor más joven en aparecer en la postemporada de la MLB.

Salas fue ascendido el 1 de septiembre, convirtiéndose en el jugador más joven en atrapar un juego de Grandes Ligas desde Iván “Pudge” Rodríguez en 1991. Tras un inicio lento, Salas terminó la temporada regular con 10 hits en sus últimos 24 turnos al bate, incluidos varios hits oportunos.

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FUENTE: AP