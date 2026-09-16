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Joe Burrow estuvo limitado en práctica de Bengals por rigidez en la espalda

CINCINNATI (AP) — Joe Burrow figuró como participante limitado durante el entrenamiento de los Bengals de Cincinnati el miércoles debido a rigidez en la espalda.

Joe Burrow, quarterback de los Bengals de Cincinnati, abandona el campo después de la victoria sobre los Buccaneers de Tampa Bay en partido de la NFL del domingo 13 de septiembre de 2026, en Cincinnati. (AP Foto/Joshua A. Bickel)
Joe Burrow, quarterback de los Bengals de Cincinnati, abandona el campo después de la victoria sobre los Buccaneers de Tampa Bay en partido de la NFL del domingo 13 de septiembre de 2026, en Cincinnati. (AP Foto/Joshua A. Bickel) AP

El quarterback franquicia señaló después de la práctica que la molestia no debería afectarlo para jugar el domingo en Houston.

“Un dolor normal del día de partido, eso seguro. Pero estaré bien”, afirmó Burrow.

Añadió que tuvo muchas repeticiones mentales, lo cual también podría ser el plan para el jueves y el viernes.

Burrow completó 25 de 35 pases para 254 yardas, con un touchdown y una intercepción, en la victoria del domingo pasado por 33-27 sobre Tampa Bay. No pudo señalar una jugada específica en la que crea que ocurrió la lesión.

“En realidad no empecé a sentirlo hasta después del partido. Así es como suele pasar”, explicó.

Mantener sano a Burrow es fundamental para las posibilidades de los Bengals de llegar a la postemporada por primera vez desde 2022. Cincinnati empezó 2-0 la temporada pasada, pero perdió ocho de nueve después de que el quarterback sufriera una lesión en el dedo gordo del pie por césped artificial en su victoria de la Semana 2 sobre Jacksonville.

El tackle defensivo BJ Hill tuvo un día de descanso y no entrenó, y el ala defensiva Shemar Stewart participó plenamente después de haber estado inactivo la semana pasada por una lesión de rodilla.

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Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP

FUENTE: AP

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