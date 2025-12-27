americateve

JJ Bleday firma contrato de un año con los Rojos tras ser cortado por los Atléticos

CINCINNATI (AP) — El jardinero JJ Bleday y los Rojos de Cincinnati acordaron el sábado un contrato de un año.

ARCHIVO — El jardinero derecho JJ Bleday (33), de los Atleticos de Oakland, en acción durante un juego de béisbol contra los Nacionales de Washington, el miércoles 6 de agosto de 2025, en Washington. (AP Photo/Nick Wass, Archivo)
El jugador de 28 años bateó para .212 con 14 jonrones y 39 carreras impulsadas con los Atléticos este año, una disminución respecto a un promedio de .243 en 2024, cuando estableció sus mejores marcas personales con 20 jonrones y 60 carreras impulsadas para Oakland.

Seleccionado en la cuarta posición general por Miami en el draft amateur de 2019, Bleday se convirtió en agente libre el mes pasado cuando los Atléticos lo designaron para asignación y no le ofrecieron un contrato para 2026. Su contrato fue renovado automáticamente por los A's el pasado marzo por 770,000 mientras estaba en las Grandes Ligas y, de haber permanecido en el roster de 40 jugadores del equipo, habría sido elegible para el arbitraje salarial por primera vez.

Bleday fue el jardinero central titular de los A's en el día inaugural de 2024 y 2025. Tiene un promedio de .215 con 49 jonrones y 142 carreras impulsadas en cuatro temporadas con los Marlins (2022) y los A's.

El lanzador derecho Keegan Thompson fue designado para asignación para abrir un espacio en el roster. Acordó el mes pasado un contrato de un año por 1.3 millones en las Grandes Ligas y 350,000 en las menores.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

