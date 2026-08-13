Jimmie Johnson dejará NASCAR con amigos famosos y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

ARCHIVO - Jimmie Johnson saluda durante la presentación de pilotos antes de la carrera de automovilismo Daytona 500 de la NASCAR en el Daytona International Speedway, el 16 de febrero de 2025, en Daytona Beach, Florida. (Foto AP/John Raoux, Archivo) AP

Eche un vistazo a la calle de boxes en el día más brillante de NASCAR y no se sorprenda al ver a celebridades, desde la cocina hasta el escenario, animando a Johnson.

Incluso con la bandera blanca a punto de caer sobre la carrera de Johnson, sigue siendo una de las mayores estrellas de las carreras de autos de serie — y para Daytona, debería tener un lugar en el Paseo de la Fama de Hollywood para demostrarlo.

Quizá el nuevo inversionista de Legacy Motor Club y toletero de los Filis, Bryce Harper, pueda ofrecerle algunos consejos.

Johnson, de 50 años, está ocupado estos días en la sala de juntas buscando inversionistas y haciendo crecer su equipo como propietario mayoritario de Legacy. Casi tan ocupado como lo estuvo en la pista, cuando fue uno de tres pilotos en ganar siete campeonatos de la NASCAR Cup Series, lo que le valió un lugar en el Salón de la Fama.

Se espera que Johnson haga su 703ra —y última, de verdad, esta vez— largada en la Cup en las 500 Millas de Daytona de febrero.

Hasta entonces, el dos veces campeón de las 500 Millas de Daytona está dedicando su tiempo a afilar el futuro de Legacy.

Johnson crece en su rol de propietario

Johnson solía pasar sus fines de semana de carrera firmando incontables autógrafos en el garaje. Las solicitudes de los aficionados siguen ahí, por supuesto, solo que ahora su firma se necesita más en la línea punteada para acuerdos, incluido el intento de traer de vuelta al patrocinador de larga data Lowe’s al 48 —un número que el piloto de Hendrick Motorsports Alex Bowman cedió para las 500 Millas de Daytona. Johnson también espera anunciar pronto al tercer piloto de Legacy para la temporada 2027.

“He aprobado comunicados de prensa, planes de lanzamiento; todos los elementos ya han sido aprobados. Solo es cuestión de encajarlos todos”, explicó Johnson.

Johnson sumó el mes pasado a algunos grandes ganadores a su equipo como parte de un grupo estratégico de propietarios que incluye a atletas campeones, ganadores del Grammy, emprendedores, inversionistas, figuras destacadas del automovilismo y líderes culturales.

Entre los inversionistas de Legacy están el seis veces campeón de IndyCar Scott Dixon, el cuatro veces campeón de IndyCar Dario Franchitti, Harper —dos veces Jugador Más Valioso de la Liga Nacional—, el ganador de las 500 Millas de Indianápolis Tony Kanaan, el ex campeón del Abierto de Estados Unidos Andy Roddick, el ganador del Grammy Darius Rucker, el chef famoso Guy Fieri y el seis veces All-Star de las Grandes Ligas Chase Utley.

“Jimmie es un buen amigo mío y me gusta lo que está haciendo. Es interesante y va a ser una buena experiencia”, comentó Utley.

Johnson señaló que su grupo de amigos lleno de estrellas son inversionistas reales y socios con participación accionaria en Legacy. Se espera que más inversionistas famosos sean anunciados más adelante este año.

“Claro, me fue bien corriendo. Pero no tengo una empresa como Penske o Hendrick para activar, utilizar y sostener ese éxito año tras año”, sostuvo Johnson.

Johnson se convirtió en el propietario mayoritario de Legacy tras una reestructuración antes de la temporada pasada, en la que el asesor de inversiones Knighthead Capital Management compró una participación en el equipo de la Cup Series.

Johnson tiene suficientes inversionistas en Legacy como para llenar una parrilla de las 500 Millas de Daytona.

“Sabía que en algún momento probablemente querría un inversionista, pero no sabía cómo se vería eso. Se pensó mucho en otras franquicias y ligas, en cómo se crea rentabilidad. Los deportes de pelota y la manera en que lo hacen tienen mucho sentido. Es simplemente una forma distinta de generar ingresos para ganar carreras y campeonatos. A partir de ahí, para incorporar inversionistas, necesitas una ruta hacia la rentabilidad”, relató Johnson.

La hoja de ruta para que Legacy obtenga ganancias tuvo un pequeño desvío cuando la organización decidió añadir un tercer equipo con charter para la próxima temporada.

"Está más allá del horizonte. Un horizonte muy corto. Con un grupo estratégico de propietarios como este, la propiedad intelectual interna, los activos que pueden activar y con los que pueden ayudar, eso solo fortalece nuestro caso”, indicó.

Se espera que Erik Jones y John Hunter Nemechek regresen, y se da por hecho que Riley Herbst se unirá a Legacy en 2027.

Jones es 20mo y Nemechek es 28vo en la clasificación de puntos de la Cup. Los pilotos no han ganado y suman en conjunto tres resultados entre los cinco primeros, mientras Legacy aún no logra dar el salto para convertirse en una franquicia que al menos pueda competir por banderas a cuadros.

Johnson reconoció: “Algunos días se ven bien. Algunos días no”.

Johnson, dedicado a convertir a Legacy en un ganador

Johnson solo corrió en la Cup esta temporada en las 500 Millas de Daytona y en la carrera debut en la Base Naval Coronado.

Tiene algunas carreras programadas en otras series, más por diversión y sin las presiones competitivas de NASCAR.

“He ido dejándolo poco a poco. Ahora que encontré algo que me mantiene tan ocupado y tan motivado dentro del deporte, sigo compitiendo; es la carrera dentro de la carrera. Estoy totalmente listo y también muy emocionado por ese día, por la preparación y por todas las grandes colaboraciones que se anunciarán pronto”, expresó.

Johnson ha ganado 83 carreras en su trayectoria en NASCAR y un récord de cinco títulos consecutivos de la serie. Es el único piloto elegido como Atleta Masculino del Año de The Associated Press.

Johnson y su equipo enviaron una solicitud para una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, y fue seleccionado para recibir una el próximo año.

“Me senté a verlo en YouTube y anunciaron mi nombre y pensé: ‘¡caray! Funcionó’. Qué locura", contó

Johnson está presionando con fuerza para que la estrella sea develada el martes de la semana de las 500 Millas de Daytona.

Johnson encontró su zona de confort en Legacy

La última temporada completa de Johnson en NASCAR fue en 2020 y pasó los años siguientes persiguiendo el éxito en IndyCar. Incluso mudó a su familia a Inglaterra mientras lidiaba con las secuelas de una tragedia familiar.

Johnson nunca subió al podio en dos años en IndyCar y se accidentó en su única participación en las 500 Millas de Indianápolis en 2022.

Johnson explicó: “Eso fue muy intencional para mí: ir allí, divertirme y hacerlo. A medida que pasaron los dos años, me sorprendió un poco que no... Me estaba divirtiendo muchísimo, pero no me sentía realizado. Pensaba: ‘¿qué demonios es esto?’. Surgió la oportunidad con (Legacy) y no estaba seguro de a dónde iría ni de cuán satisfactorio sería. Mientras pensaba en los dos años de IndyCar y en ir bajando el ritmo de mi carrera en la Cup, ¿cómo se ve la vida después de manejar? ¿Qué quiero hacer?”.

Johnson luego compitió en carreras de resistencia y trabajó en transmisiones. Solo había un verdadero llamado para él, y era volver a los circuitos —aunque no siempre al volante— en Daytona y Dover y Darlington.

Johnson aseguró: “Iba a terminar de vuelta en NASCAR. No tenía idea de que se iba a convertir en esto”.

Está listo para una última vez —y una victoria más— en Daytona.

Johnson remató: “Hagamos estallar esto. ¿Por qué no?”.

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FUENTE: AP