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Jhonny Pereda impulsa 2 carreras y los Marineros vencen 8-3 a los Medias Rojas

BOSTON (AP) — El venezolano Jhonny Pereda conectó un sencillo de dos carreras como parte de la segunda de las dos entradas de cuatro carreras de Seattle en el día, y los Marineros vencieron 8-3 a los Medias Rojas de Boston el miércoles.

Jugadores de los Marineros de Seattle celebran después de derrotar a los Medias Rojas de Boston en partido de béisbol de Grandes Ligas el miércoles 2 de septiembre de 2026, en Boston. (AP Foto/Charles Krupa)
Jugadores de los Marineros de Seattle celebran después de derrotar a los Medias Rojas de Boston en partido de béisbol de Grandes Ligas el miércoles 2 de septiembre de 2026, en Boston. (AP Foto/Charles Krupa) AP

El dominicano Julio Rodríguez, Josh Naylor, Dominic Canzone y el cubano-mexicano Randy Arozarena aportaron carreras impulsadas para Seattle. Los Marineros acumularon 25 carreras y 37 hits en la serie de tres juegos, al ganar los dos últimos mientras intentan mantener vivas sus remotas esperanzas de conseguir un lugar como comodín de la Liga Americana.

Roman Anthony conectó su primer jonrón desde su regreso tras una ausencia de 101 juegos por un esguince en la muñeca derecha para Boston, que ha perdido cuatro de cinco mientras se aferra al segundo puesto de comodín.

Cooper Criswell (3-2) lanzó una novena entrada sin permitir carreras para acreditarse la victoria. El abridor de Seattle, Bryce Miller, trabajó 4 2/3 entradas, permitió una carrera con siete hits y ponchó a tres.

Patrick Sandoval (1-4), de Boston, se mantuvo cuatro entradas y un bateador, y cedió tres carreras con cinco hits.

Los Marineros se adelantaron 4-0 en la tercera entrada. Un lanzamiento descontrolado de Sandoval produjo la primera carrera. Con dos outs, Seattle amplió la ventaja con sencillos productores de Julio Rodríguez y Josh Naylor. ___

FUENTE: AP

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