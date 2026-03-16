Jets acuerdan canjear al quarterback Justin Fields a Chiefs como suplente de Mahomes, dice AP

ARCHIVO - Justin Fields, quarterback de los Jets de Nueva York, calienta previo al partido de la NFL en contra de los Saints de Nueva Orleans, el 21 de diciembre de 2025, en Nueva Orleans. (AP Foto/Ella Hall, Archivo) AP

Los Jets recibirán una selección de sexta ronda del draft en 2027 por Fields y asumirán 7 millones de dólares de su salario garantizado de 10 millones para la próxima temporada, indicó la fuente a la AP bajo condición de anonimato porque los equipos no anunciaron el traspaso.

Fields, de 27 años, firmó el pasado marzo un contrato de dos años y 40 millones de dólares —con 30 millones garantizados— con Nueva York y fue titular durante la mayor parte de la temporada hasta que lo enviaron a la banca en favor de Tyrod Taylor en la Semana 12, en noviembre. No volvió a jugar otro partido con los Jets y terminó la campaña al ser colocado en la lista de reservas lesionados a finales de diciembre por una lesión de rodilla.

Fields tuvo marca de 2-7 como titular de los Jets, con siete touchdowns y apenas una intercepción, para 1.259 yardas. Lanzó para menos de 55 yardas en cuatro partidos, incluido un mínimo de temporada de 27 en una derrota ante Buffalo en la Semana 2.

Los Chiefs buscaban un quarterback suplente veterano capaz de cubrir la posición si el dos veces Jugador Más Valioso de la NFL Patrick Mahomes, que está en rehabilitación tras romperse ligamentos de la rodilla al final de la temporada, no está listo para el inicio de la campaña.

Con el canje de los Jets por Geno Smith la semana pasada, parecía que los días de Fields con el equipo estaban contados, ya fuera por un despido o un traspaso. Nueva York retuvo a Fields hasta el inicio de la agencia libre y el gerente general Darren Mougey encontró un interesado en Kansas City.

Fields fue la selección global número 11 de Chicago en el draft de 2021 y los Bears pasaron página tras tres temporadas y lo traspasaron a Pittsburgh en 2024. Con Russell Wilson lidiando con una lesión en la pantorrilla, Fields arrancó la temporada como titular de los Steelers y sumó cinco pases de touchdown y cinco anotaciones por tierra, con apenas una intercepción, mientras guiaba a Pittsburgh a un inicio de 4-2.

Pero cuando Wilson volvió a estar sano, Pittsburgh regresó con el veterano y Fields fue enviado a la banca.

Después de que los Jets lo firmaran la pasada temporada baja para reemplazar al despedido Aaron Rodgers, Fields insistió en que estaba seguro de que podía ser un titular productivo en la NFL. Pero no ocurrió en Nueva York.

Después de que los Jets arrancaran 0-7 en lo que sería una primera temporada de 3-14 bajo Aaron Glenn, el propietario Woody Johnson culpó al mal desempeño de Fields como quarterback como una razón principal de las dificultades del equipo.

“La defensa es bastante buena. Si pudiéramos simplemente completar un pase, se vería bien. Tenemos que completar algunos pases. Tienes que convencerlos de que puedes hacer algo. De lo contrario, es difícil tener un partido que puedas ganar”, dijo Johnson en las reuniones de propietarios de otoño de la NFL el pasado octubre.

En su carrera, Fields tiene marca de 16-37 como titular y ha lanzado para 9.039 yardas y 52 touchdowns, con 32 intercepciones. También ha corrido para 2.892 yardas y 23 anotaciones.

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El redactor deportivo de AP Dave Skretta contribuyó a este informe.

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FUENTE: AP