Jesús Luzardo confía en volver de inflamación en el hombro para playoffs con Filis

Los Filis estaban en posición de asegurar su quinto boleto consecutivo a los playoffs la noche del jueves con una victoria sobre Milwaukee y una derrota de Arizona o San Diego.

Luzardo fue colocado en la lista de lesionados de 15 días el 15 de septiembre, tres días después de que el venezolano fue retirado de una apertura en Atlanta debido al problema en el hombro.

Realizó alrededor de 30 lanzamientos y utilizó todo su repertorio en una sesión de bullpen antes del juego del jueves, y comentó que cómo se sienta su hombro al salir de esa sesión determinará el siguiente paso.

“Todo sigue avanzando en la dirección correcta. Todo se siente muy bien. Se siente normal”, dijo.

Luzardo tiene marca de 14-5 con efectividad de 2.87 y esta temporada hizo su primera aparición en el Juego de Estrellas. Ocupó el segundo lugar en la Liga Nacional con un récord personal de 221 ponches en 29 aperturas, y lanzó el primer juego completo de su carrera en una blanqueada de dos hits ante Atlanta el 7 de septiembre.

Luzardo podría lanzar un juego simulado antes de que termine el fin de semana.

El mánager interino Don Mattingly no descartó utilizar a Luzardo, quien cumple 29 años a finales de mes, como abridor o relevista en una serie de comodines de la Liga Nacional. Luzardo hizo una aparición como relevista en la serie divisional de la Liga Nacional de la temporada pasada contra los Dodgers de Los Ángeles.

“En el rol que me necesiten. Si me necesitan una entrada, dos entradas desde el bullpen, tres entradas. Puedo abrir", declaró Luzardo. "En realidad, puedo ser el recogebates. Lo que me pidan, lo haré. Solo quiero ganar”.

Luzardo señaló que creía estar lo suficientemente sano como para lanzar siete entradas en su primera apertura de playoffs, si fuera necesario.

“Me gustó que esté en este punto. Se siente bien. No estaba sacudiéndose el hombro durante el bullpen ni nada por el estilo. Todas las señales indican que va en la dirección correcta. Puede seguir con el proceso”, afirmó Mattingly.

Los Filis tienen profundidad en la rotación, especialmente en una serie corta, y podrían reincorporar a Luzardo tras la lesión con una etapa en el bullpen. Zack Wheeler y Cristopher Sánchez podrían abrir cualquiera de los dos primeros juegos, mientras que la sólida segunda mitad de Aaron Nola amerita mantener al derecho en la rotación.

Tampoco se descarta al novato Andrew Painter para conservar un turno en la rotación. Painter estaba programado para abrir el jueves contra los Cerveceros. El bullpen de Philadelphia ha estado inestable últimamente, fuera del cerrador Jhoan Durán y Alex McFarlane, y Luzardo podría servir como un recurso dominante rumbo a la novena entrada.

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FUENTE: AP