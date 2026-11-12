Jessica Pegula supera a Linda Noskova en 3 sets en Finales WTA y elimina a Coco Gauff

Noskova ya había avanzado a las semifinales en el certamen de 10 millones de dólares en el desierto del sur de California, adonde fue trasladado desde Arabia Saudí debido a la guerra de Irán. La checa y Pegula terminaron 2-1 en la competencia del Grupo 1.

La victoria de Pegula eliminó a Coco Gauff, su compatriota estadounidense y excompañera de dobles. Más temprano, Gauff remontó para ganar los seis últimos games y derrotar a Marta Kostyuk 6-4, 7-5 en lo que resultó ser su último partido del año. Pegula perdió ante Gauff en tres sets en su duelo inaugural del torneo que cierra la temporada.

Noskova, la campeona de Wimbledon, se adelantó 5-4 y tuvo un punto de partido con el saque de Pegula en el tercer parcial. Pero el servicio de Pegula la sacó del apuro.

Conectó un récord personal de 16 aces, incluido uno que igualó el set 5-5.

“Siento que nadie me ha dado realmente crédito por esa estadística", opinó. "Le di la vuelta este año”.

Le quebró el saque a Noskova en el juego siguiente y cerró el partido cuando una pelota a la cinta de la red cayó de vuelta del lado de la checa en el primer punto de partido de Pegula.

La estadounidense convirtió apenas uno de siete puntos de quiebre en el segundo set, que duró 50 minutos.

Gauff se sobrepuso a sus problemas con el servicio y a las visitas de una fisioterapeuta para masajearle la espalda durante el partido. Al principio, sufrió rigidez en su primer encuentro, así como molestias en los saques y las derechas. Recibió un analgésico.

“Creo que está haciendo efecto ahora, así que me siento bien”, comentó entre risas.

Kostyuk se escapó a una ventaja de 4-0 en el segundo set, salvando cuatro puntos de quiebre para mantener el saque en el segundo game. En dos ocasiones, Gauff cometió dobles faltas que le costaron juegos.

Pidió a una fisioterapeuta temprano en el set para que la atendiera mientras ella yacía de lado. La ucraniana se acercó para sentarse en el tablero publicitario y conversar con su equipo.

“En ese momento, yo sólo me estaba preparando para jugar un tercer (set)”, dijo Gauff.

Kostyuk ganaba por 5-1 antes de que comenzara la remontada de Gauff. Salvó tres puntos de quiebre y conectó un tiro ganador de derecha cruzada para acercarse a 5-2.

La muñeca de Kostyuk empezó a dolerle en el primer set y una fisioterapeuta la atendió.

“Ya no podía sacar. Ni siquiera podía golpear bien la pelota, así que empecé a fallar mucho", relató. "Pensé: ‘Tengo que terminar este partido porque no sería justo, para todos, si simplemente me detuviera aquí ahora mismo’”.

Gauff quebró dos veces para igualar el set 5-5. Gauff sostuvo el saque para ponerse 6-5 y ganó el partido con una derecha de Kostyuk que se quedó en la red.

“Un juego se convirtió en otro y creo que ella también se frustró un poco, así que eso me ayudó quizá", indicó Gauff. "Una vez que quedó 5-5, sentí que el impulso estaba de mi lado y sólo necesitaba mantener el pie en el acelerador”.

Gauff lideraba 5-2 en el primer set antes de que Kostyuk quebrara para acercarse a 5-4. Gauff devolvió el quiebre en el juego siguiente con un valiente winner de volea con revés cruzada para llevarse el set.

Kostyuk entró a las Finales como primera suplente después de que la número uno Elena Rybakina se retiró por una enfermedad viral. La ucraniana de 24 años terminó 0-3 en la competencia del Grupo 1.

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FUENTE: AP