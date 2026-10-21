Jerry Jones no prevé más cambios en el cuerpo de entrenadores de los Cowboys esta temporada

Jerry Jones, propietario de los Cowboys de Dallas, habló después de la reunión de dueños de equipos de la NFL, el miércoles 21 de octubre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura) AP

Jones manifestó el miércoles en la reunión anual de otoño de la NFL que la contratación, a principios de este mes, del veterano asistente defensivo Mike Pettine fue estratégica y única.

“(Pettine) tenía antecedentes con nuestros coordinadores y estuvo con nosotros en la primavera. Encajaba. Quería venir a ayudar. Ese es un requisito bastante significativo para alguien que tiene ese tipo de historial con todos los involucrados. Así que se trató tanto de su singularidad como de lo que queríamos hacer para ayudarnos a jugar mejor”, afirmó Jones.

Los Cowboys ocupan el puesto 30 de 32 equipos en defensa, después de incorporar a Christian Parker para desempeñarse como coordinador defensivo. Tienen marca de 2-4 tras perder dos partidos consecutivos en los que, en conjunto, anotaron 29 puntos.

Jones atribuyó las dificultades en la ofensiva a cuestiones tácticas, no a una falta de esfuerzo, después de hablar con el entrenador de segundo año Brian Schottenheimer.

“He visto que no ha sido lo que había sido en los últimos dos partidos. No solo tengo expectativas, tengo una base realmente sólida para decir que somos mejores que eso y que podemos mejorar en las áreas que realmente nos han frustrado, especialmente la semana pasada”, comentó Jones.

Podrían producirse movimientos de jugadores antes de la fecha límite de canjes del 10 de noviembre.

“Voy a ser muy claro: yo estaría activo si pudiéramos tener la oportunidad de ayudar al equipo este año. Eso es importante”, señaló Jones.

Al decir que está frustrado y decepcionado con el récord de su equipo, Jones no se imagina vendiendo (jugadores), a menos que alguien le haga una oferta que no pueda rechazar.

La situación de la NFC Este, con los Giants de Nueva York en el primer lugar con récord de 3-2-1, Filadelfia también con 2-4 y Washington con 1-4-1, significa que Dallas podría inclinarse hacia cualquiera de los dos lados. Las últimas dos semanas fueron la primera vez desde la fusión AFL-NFL de 1970 que todos los equipos de una división jugaron dos veces y ninguno logró registrar una victoria.

“Me da mucha esperanza. Veo oportunidad. Y la veo legítimamente porque conozco las cosas que tenemos el potencial de hacer, tanto con nuestro talento como con nuestros esquemas, los ajustes que he visto que hicimos en la primavera — los tipos de ajustes que quizá quieras hacer entre mitades”, expresó Jones.

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FUENTE: AP