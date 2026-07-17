Jeffers pega jonrón de 3 carreras y respalda a Ober en triunfo de Mellizos 5-2 sobre Cachorros

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Ryan Jeffers, de los Mellizos de Minnesota, conecta un jonrón durante la tercera entrada de un partido de béisbol contra los Cachorros de Chicago en Chicago, el viernes 17 de julio de 2026. (Foto AP/Jessie Alcheh) AP

Los Mellizos volvieron a estar en .500 por primera vez desde el 22 de abril. Han ganado tres seguidos y 10 de 14.

Ober (7-3) permitió cinco hits y dos carreras en su segunda sólida apertura desde que regresó de la lista de lesionados el 9 de julio. Fue su primera apertura contra los Cachorros, lo que le dio una apertura frente a todos los equipos de las Grandes Ligas excepto Minnesota.

El venezolano Yoendrys Gómez lanzó un noveno inning sin hits para conseguir su 12º salvamento.

Colin Rea (7-6) ponchó a seis en seis entradas por los Cachorros. Permitió cinco hits, cuatro carreras (tres limpias) y dio una base por bolas.

Michael Busch conectó un sencillo impulsor al jardín derecho en la primera entrada por los Cachorros. Amenazaron con más, con corredores en las esquinas y sin outs, pero Ober salió del apuro. ___

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FUENTE: AP