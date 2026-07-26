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Jeffers impulsa 3 carreras en triunfo 11-8 de los Atléticos ante Mellizos

MINNEAPOLIS (AP) — Ryan Jeffers se fue de 3-5 con tres carreras impulsadas, Connor Prielipp lanzó 5 entradas y dos tercios permitiendo una carrera en su regreso de la lista de lesionados y los Mellizos de Minnesota vencieron el domingo 11-8 a los Atléticos en el juego decisivo de una serie de tres partidos.

El relevista de los Mellizos de Minnesota Travis Adams celebra con el catcher Ryan Jeffers en el encuentro ante los Atléticos el domingo 26 de julio del 2026. (AP Foto/Bruce Kluckhohn)
El relevista de los Mellizos de Minnesota Travis Adams celebra con el catcher Ryan Jeffers en el encuentro ante los Atléticos el domingo 26 de julio del 2026. (AP Foto/Bruce Kluckhohn) AP

Kody Clemens se fue de 3-5 con dos triples y una carrera impulsada, y Ryan Kreidler conectó tres dobles e impulsó una carrera por los Mellizos.

Prielipp (3-5), quien había estado fuera por una ampolla en el dedo medio, permitió dos hits y una base por bolas mientras ponchaba a cinco.

Nick Kurtz conectó un jonrón de tres carreras por los Atléticos en la sexta. Jeff McNeil y Carlos Cortes impulsaron dos carreras cada uno.

El abridor de los Atléticos, Jeffrey Springs, salió del juego en la segunda por una aparente lesión y fue reemplazado por el cubano Luis Morales. Springs (3-10) permitió cinco carreras, cuatro limpias, en un episodio y un tercio.

El coach de bateo de los Atléticos, Chris Cron, fue expulsado por el umpire principal Chad Fairchild en la segunda.

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