Jefe de la agencia nuclear ONU dice que los inspectores visitarán recintos nucleares de Irán

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El director del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Rafael Mariano Grossi, hizo esas declaraciones en Tokio.

“El que esto ocurra pasado mañana o en una semana o en 10 días, es importante, pero no esencial. Esto va a ocurrir”, dijo a los periodistas.

Irán y Estados Unidos discreparon el martes sobre si se inspeccionarían o no los sitios de enriquecimiento bombardeados. Eso es clave para el acuerdo, que prevé que las reservas de uranio de Irán sean “rebajadas” desde niveles altamente enriquecidos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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