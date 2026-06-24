Jefe de la agencia nuclear ONU dice que los inspectores visitarán recintos nucleares de Irán

El director del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Rafael Mariano Grossi, hizo esas declaraciones en Tokio.
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TOKIO (AP) — El jefe de la agencia nuclear de Naciones Unidas indicó el miércoles que sus inspectores visitarán instalaciones iraníes de enriquecimiento nuclear, un componente clave del acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra.
El director del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Rafael Mariano Grossi, hizo esas declaraciones en Tokio.
“El que esto ocurra pasado mañana o en una semana o en 10 días, es importante, pero no esencial. Esto va a ocurrir”, dijo a los periodistas.
Irán y Estados Unidos discreparon el martes sobre si se inspeccionarían o no los sitios de enriquecimiento bombardeados. Eso es clave para el acuerdo, que prevé que las reservas de uranio de Irán sean “rebajadas” desde niveles altamente enriquecidos.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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