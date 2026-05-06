Jefe diplomático de China dice a su homólogo iraní que se necesita un "alto el fuego integral"

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En esta imagen, distribuida en el canal de Telegram del ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, el ministro de Exteriores de China, Wang Yi (derecha), saluda a Araghchi en Beijing, China, el 6 de mayo de 2026. (Canal de Telegram del ministro de Exteriores de Irán vía AP) AP

El jefe de la diplomacia china se reunió con Araghchi en Beijing, en el primer viaje del ministro de Exteriores de Irán a China desde el comienzo de la guerra con Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

“Creemos que se necesita con urgencia un alto el fuego integral, que una reanudación de las hostilidades no es aceptable y que es particularmente importante mantenerse comprometidos con el diálogo y las negociaciones”, manifestó Wang, según un video de la reunión.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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