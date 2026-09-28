Jayson Tatum listo para liderar a los renovados Celtics tras canje de Jaylen Brown a 76ers

Jayson Tatum, izquierda, de los Celtics de Boston, y Paul George, derecha, posan juntos durante el Día de Medios del equipo de baloncesto de la NBA, el lunes 28 de septiembre de 2026, en Boston. (AP Foto/Charles Krupa) AP

Esa sociedad terminó en esta temporada baja, cuando la directiva de los Celtics decidió traspasar a Brown —el Jugador Más Valioso (MVP por sus siglas en inglés) de las Finales de la NBA de 2024— a los 76ers de Filadelfia en lo que fue, en gran medida, una medida para recortar costos que desarmó al dúo más responsable de llevar a Boston al campeonato de la NBA de 2024.

“El negocio de la NBA llega y juega un papel en algún momento. Y lo he visto en mis casi 10 años en esta liga. Para mí se trata más de estar agradecido por lo que logramos y por lo que él significa para esta ciudad y para esta organización. Simplemente los altibajos de nuestra carrera, de los que pudimos crecer y aprender, y que nos convirtieron en los jugadores que somos hoy. Así que, en realidad, solo estar agradecido por esos nueve años”, manifestó Tatum durante el día de medios de los Celtics el lunes.

La cercanía de la relación fuera de la cancha entre Tatum y Brown —o la falta de ella— fue tema de conversación durante el tiempo que compartieron como compañeros, especialmente a medida que se hacía más evidente que tener dos contratos de 300 millones de dólares en la nómina sería insostenible para la salud del tope salarial del equipo en el futuro.

La decisión, al final, fue quedarse con Tatum y enviar a Brown a un rival de la misma división que de repente se ha catapultado a contendiente en la Conferencia Este tras incorporar también a LeBron James en esta temporada baja.

Eso ha puesto un foco más intenso sobre Tatum, seis veces All-Star y cinco veces seleccionado al All-NBA, como el líder indiscutible de los Celtics, mientras afronta su primera temporada completa después de romperse el tendón de Aquiles durante los playoffs de la NBA de 2025.

Afirmó que está listo para asumir el desafío de liderar a una versión renovada de los Celtics, que recuperó a Paul George en el traspaso y sumó al pívot Mitchell Robinson y al base Mike Conley Jr.

“Sí, muy cómodo. Este es el año 10. El liderazgo tiene que ver con muchas cosas distintas. La conciencia es la más importante. Conciencia de uno mismo, conciencia del grupo. Y simplemente entender que todos tenemos roles y que, en cierto modo, estamos juntos en esto. Así que se ve diferente de persona a persona”, comentó Tatum.

El entrenador de los Celtics, Joe Mazzulla, señaló que el estilo del equipo no necesariamente cambiará sin Brown.

“No creo que necesariamente sea la frase ‘sin Jaylen’. Cada año llegan jugadores nuevos, jugadores veteranos; los mismos jugadores que regresan amplían su juego y se ven diferentes. Así que no se trata tanto de cómo se ve sin una persona u otra, sino de cuál es nuestra plantilla y cómo podemos aprovechar las fortalezas y el talento que tenemos”, expresó Mazzulla.

Tatum describe su salud como ‘excelente’

Tatum alcanzó la marca de 16 meses desde que fue operado del tendón de Aquiles y dijo que está listo para jugar, después de haber tenido que perderse el Juego 7 de la serie de primera ronda de playoffs de Boston contra los Sixers la temporada pasada.

“Me siento excelente por haber tenido esta temporada baja para hacerme más fuerte. Ser más explosivo y simplemente trabajar mi cuerpo en su totalidad. Así que, obviamente, me siento mucho mejor que en esta misma época el año pasado y estoy emocionado y agradecido por eso”, declaró.

George dice que está listo para apoyar a Tatum ‘en todos los aspectos’

Si alguien sabe lo que es intentar volver a la cancha tras una lesión grave, ese es George. Se perdió casi toda la temporada 2014-2015 de la NBA cuando estaba con los Indiana Pacers, después de sufrir una fractura expuesta en la pierna derecha durante un entrenamiento de Team USA.

Reiteró que ve su papel esta temporada como cubrir cualquier hueco que exista en la cancha.

“Obviamente, JT es el hombre. Yo estoy ahí para apoyarlo en todos los aspectos. Siempre me he enorgullecido de poder no hacer solo una cosa, de ponerme el sombrero que hiciera falta, mientras seguía rindiendo a un nivel alto. Así es como veo el estar aquí”, sostuvo George.

Mitchell Robinson necesitó una disculpa de Joe Mazzulla

Hace dos años, durante la derrota de Boston ante los New York Knicks en las semifinales de conferencia, Mazzulla empleó una estrategia de faltas intencionales contra Robinson, un tirador históricamente malo desde la línea.

Mazzulla bromeó el lunes con que extrañará hacerle faltas a Robinson ahora que es uno de sus jugadores.

Robinson, quien dijo que trabajó esta temporada baja en su porcentaje de tiros libres de por vida de 50,8%, comentó que su historial con Mazzulla requirió una conversación entre ambos.

Robinson bromeó: “Al principio, tuvimos un pequeño problema porque yo estaba como: ‘Tienes que decir perdón por hacerme faltas’. Se disculpó, y ahora estamos en el mismo equipo, así que va a ser genial, simplemente construir juntos y cosas así. ... Siento que va a ser épico”.

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FUENTE: AP