Jaylen Watson de Rams se pierde campaña tras cirugía de hombro. Garrett vuelve a entrenar

Jaylen Watson, cornerback de los Rams de Los Ángeles, festeja durante el duelo ante los Raiders de Las Vegas, el domingo 25 de octubre de 2026 (AP Foto/David Becker) AP

El mismo día en que el ala defensiva estrella Myles Garrett y el ala cerrada Terrance Ferguson regresaron a los entrenamientos tras largas ausencias por lesión, los Rams se enteraron de que estarán sin una de sus principales incorporaciones para esta campaña hasta el próximo año.

Los Angeles (4-4) incorporó a Watson y a Trent McDuffie para que fueran sus cornerbacks titulares en marzo pasado. Ambos exjugadores de los Chiefs de Kansas City han sido sobresalientes cuando han estado sanos.

Sin embargo, Watson se perdió un partido a principios de esta temporada después de dislocarse el hombro. El jugador, dos veces campeón del Super Bowl, volvió a lastimarse ese hombro el domingo, en la victoria de los Rams por 24-9 sobre los Chargers de Los Ángeles.

“Es un golpe duro, una lástima para él”, comentó McVay. “Ha sido un fuera de serie para nosotros. Quería jugar a pesar de ello, pero al entender la magnitud de todo, se le recomendó someterse a esa cirugía y estará en la lista de lesionados. Ha sido increíble, y cuando regrese el próximo año, estaremos mejor. Ha sido todo —y aún más— de lo que esperábamos”.

Watson suma 24 tacleadas, una intercepción y nueve pases defendidos en sus siete partidos con los Rams, que lo firmaron por tres años y 51 millones de dólares como agente libre procedente de Kansas City.

McDuffie también se ha perdido dos duelos por una lesión en el tendón de la corva, y no entrenó el miércoles después de lastimarse la espalda contra los Chargers. McDuffie manifestó el lunes una confianza moderada en que su lesión más reciente no lo obligaría a perderse un partido.

El safety Kam Curl también se ausentó del entrenamiento del miércoles por una lesión en un pie, lo que dejó a los Rams sin tres backs defensivos titulares mientras comenzaban los preparativos para su viaje a fin de enfrentar el domingo a los Commanders de Washington.

Se espera que Josh Wallace y Emmanuel Forbes, exselección de primera ronda de los Commanders, reemplacen a Watson en la defensiva de los Rams.

Pero Garrett estuvo en el entrenamiento con sus compañeros por primera vez desde su debut con los Rams —sin tacleadas— en Australia hace casi dos meses. Garrett, dos veces votado por la AP como el Jugador Defensivo del Año en la NFL se sometió a una cirugía de rodilla y se perdió siete partidos.

Garrett salió al campo en el complejo de entrenamiento de los Rams momentos antes del inicio de la práctica del miércoles sin una voluminosa rodillera izquierda. Realizó el calentamiento y ejercicios individuales en la parte del entrenamiento abierta a los medios, y estaba previsto que hiciera aproximadamente la mitad de las repeticiones de práctica para ver cómo responde su cuerpo.

“Es genial, porque vi lo duro que estuvo trabajando durante la temporada y antes de ésta", señaló el también cazamariscales Byron Young. “Tenerlo de vuelta ahí afuera y estoy listo para por fin jugar con él, ojalá este domingo, como sea que se sienta. Estoy ansioso".

Young dijo que Garrett se veía como antes, incluida la explosividad de contracción rápida que lo ha convertido en uno de los mejores cazamariscales de esta era.

“Estábamos haciendo las salidas, y dije: ‘¡Vaya, extrañaba eso!’”, relató Young. “La forma en que ataca el balón y todo, es una bendición ver eso. Es como arte”.

McVay no está seguro de si Garrett estará listo para jugar en Washington, y dijo que los Rams tomarán esa decisión más adelante. Si Garrett está listo, por fin podrá jugar junto a Aaron Donald, quien se vio tentado a salir del retiro por la posibilidad de jugar al lado de él.

“Es emocionante”, expresó McVay. “Es estupendo tenerlo de vuelta ahí afuera. Sólo tratamos de mantenernos en el presente, un día a la vez”.

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FUENTE: AP