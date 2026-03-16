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Jaylen Brown anota 18 de sus 41 puntos en el 4to cuarto y Celtics vencen 120-112 a Suns

BOSTON (AP) — Jaylen Brown anotó 18 de sus 41 puntos en el cuarto periodo y Jayson Tatum sumó 21 en su quinto partido desde que regresó de una lesión en el tendón de Aquiles para ayudar a los Celtics de Boston a vencer 120-112 a los Suns de Phoenix la noche del lunes.

Jayson Tatum (0), de los Celtics de Boston, lanza un triple sobre Rasheer Fleming (20), de los Suns de Phoenix, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 16 de marzo de 2026, en Boston. (AP Foto/Charles Krupa)
Jayson Tatum (0), de los Celtics de Boston, lanza un triple sobre Rasheer Fleming (20), de los Suns de Phoenix, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 16 de marzo de 2026, en Boston. (AP Foto/Charles Krupa) AP

Devin Booker anotó 40 por los Suns, que han perdido dos partidos consecutivos después de cortar una racha de cuatro victorias. Jalen Green aportó 21 para Phoenix.

Derrick White, a quien le entregaron antes del partido el premio al Jugador Defensivo del Mes de febrero de la Conferencia Este, terminó con 21 unidades para Boston, y Payton Pritchard encestó 19.

Boston perdía por tres puntos, 111-108, con menos de cuatro minutos por jugar, cuando Brown le robó el balón a Booker y se lo pasó a Tatum para una bandeja. Tras un fallo de Phoenix, Brown capturó el rebote del tiro fallado de Tatum para darle la ventaja a Boston y luego añadió dos tiros libres y un tiro corto en suspensión para completar una racha de 8-0 de los Celtics.

Boston anotó 12 de los últimos 13 puntos del partido para despegarse.

Phoenix perdió ante Toronto el viernes después de permitir una racha de 23-5 en el cuarto periodo, con la que dejó escapar una ventaja de 10.

Tatum se perdió los primeros 62 partidos de Boston mientras se recuperaba de una rotura del tendón de Aquiles sufrida en los playoffs del año pasado. Regresó el 6 de marzo, jugó tres partidos, se perdió uno y ahora ha disputado más de 32 minutos en partidos consecutivos.

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