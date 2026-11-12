Jayden Daniels y Commanders remontan, sorprenden a Giants y siguen con vida otra semana

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Stefon Diggs, receptor de los Commanders de Washington, anota ante los Giants de Nueva York el jueves 12 de noviembre de 2026 (AP Foto/Frank Franklin II) AP

La conexión de Daniels con Diggs en el último minuto llegó después de que sufrió sus dos primeras intercepciones de la temporada para cerrar las dos series ofensivas anteriores. Completó 23 de 33 envíos para 249 yardas y logró pases de anotación a Ben Sinnott y Antonio Williams, además de correr 10 veces para 28 yardas.

La remontada mantiene viva la esperanza para los Commanders (3-5-1), que quedaron a dos partidos de los Giants (5-3-1), líderes de la División Este de la Conferencia Nacional. Y ahora poseen el criterio de desempate después de que los equipos empataron el mes pasado.

El intento de pase número 208 de Daniels, interceptado por Jevon Holland, y el 211, del que se apoderó Ar'Darius Washington, parecían condenar a la derrota a Washington. Los Commanders permitieron que J.J. McCarthy e Isaiah Likely se conectaran para un touchdown de 66 yardas que puso a los Giants al frente a mitad del cuarto periodo.

Pero los Giants no pudieron mover el balón con la suficiente eficacia por tierra como para consumir el reloj. Jameis Winston intentó hacer que los Commanders cayeran en offside con un conteo que incluyó la letra de la canción “Who Let the Dogs Out” —con una serie de ladridos.

No funcionó, y Nueva York siguió devolviéndole el balón a Daniels al despejar en varias ocasiones.

El jugador franquicia de Washington respondió en el momento clave, ayudado por una sanción por interferencia de pase que acercó a Daniels y a la ofensiva. Diggs quedó desmarcado y pudo entrar caminando —más bien dejándose caer hacia atrás— en la zona de anotación para celebrar su 80ma recepción de touchdown en su carrera.

Es el 30mo jugador en la historia de la liga en alcanzar esa cifra. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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