americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Jayden Daniels y Commanders remontan, sorprenden a Giants y siguen con vida otra semana

EAST RUTHERFORD, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — Jayden Daniels lanzó su tercer pase de touchdown del partido, de 32 yardas a Stefon Diggs con 57 segundos restantes, y los Commanders de Washington remontaron para superar el jueves 24-21 a los Giants de Nueva York en lo que, en esencia, era un partido de ganar o morir.

Stefon Diggs, receptor de los Commanders de Washington, anota ante los Giants de Nueva York el jueves 12 de noviembre de 2026 (AP Foto/Frank Franklin II)
Stefon Diggs, receptor de los Commanders de Washington, anota ante los Giants de Nueva York el jueves 12 de noviembre de 2026 (AP Foto/Frank Franklin II) AP

La conexión de Daniels con Diggs en el último minuto llegó después de que sufrió sus dos primeras intercepciones de la temporada para cerrar las dos series ofensivas anteriores. Completó 23 de 33 envíos para 249 yardas y logró pases de anotación a Ben Sinnott y Antonio Williams, además de correr 10 veces para 28 yardas.

La remontada mantiene viva la esperanza para los Commanders (3-5-1), que quedaron a dos partidos de los Giants (5-3-1), líderes de la División Este de la Conferencia Nacional. Y ahora poseen el criterio de desempate después de que los equipos empataron el mes pasado.

El intento de pase número 208 de Daniels, interceptado por Jevon Holland, y el 211, del que se apoderó Ar'Darius Washington, parecían condenar a la derrota a Washington. Los Commanders permitieron que J.J. McCarthy e Isaiah Likely se conectaran para un touchdown de 66 yardas que puso a los Giants al frente a mitad del cuarto periodo.

Pero los Giants no pudieron mover el balón con la suficiente eficacia por tierra como para consumir el reloj. Jameis Winston intentó hacer que los Commanders cayeran en offside con un conteo que incluyó la letra de la canción “Who Let the Dogs Out” —con una serie de ladridos.

No funcionó, y Nueva York siguió devolviéndole el balón a Daniels al despejar en varias ocasiones.

El jugador franquicia de Washington respondió en el momento clave, ayudado por una sanción por interferencia de pase que acercó a Daniels y a la ofensiva. Diggs quedó desmarcado y pudo entrar caminando —más bien dejándose caer hacia atrás— en la zona de anotación para celebrar su 80ma recepción de touchdown en su carrera.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El futbolista portugués Cristiano Ronaldo hace un gesto luego de que el VAR le anuló un gol en un partido de la Liga de Naciones entre Portugal y Gales en Lisboa, el 24 de septiembre de 2026. (AP Foto/Armando Franca, archivo)

El astro portugués Cristiano Ronaldo anuncia su retiro del fútbol internacional

Destacados del día

TRUMP QUIERE RESOLVER LA SITUACIÓN DE CUBA ANTES DE DEJAR EL PODER | no descarta una operación militar

TRUMP QUIERE RESOLVER LA SITUACIÓN DE CUBA ANTES DE DEJAR EL PODER | no descarta una operación militar

RAÚL CASTRO ENVÍA MENSAJE A LAS TROPAS DESPLEGADAS EN GUATÁNAMO

RAÚL CASTRO ENVÍA MENSAJE A LAS TROPAS DESPLEGADAS EN GUATÁNAMO

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, durante un evento de campaña, el martes 27 de octubre de 2026, en Howell, Michigan. (Saul Loeb/Pool Photo via AP)

Trump le exige a Vance que deje de hablar de Irán y apunte a la "corrupción y el crimen" en el país

¡DOS GOBERNADORES FUERA DEL CARGO EN CUBA EN MENOS DE 48 HORAS!: DIAZ-CANEL no explica las renuncias

¡DOS GOBERNADORES FUERA DEL CARGO EN CUBA EN MENOS DE 48 HORAS!: DIAZ-CANEL no explica las renuncias

Esta fotografía, facilitada por el Departamento de Correccionales de Oklahoma, muestra a James Pavatt en febrero de 2023. (Departamento de Correccionales de Oklahoma vía AP)

Ejecutan a hombre de Oklahoma por asesinato de 2001, primera de dos ejecuciones en EEUU

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter