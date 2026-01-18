americateve

Jarrett Stidham enfrenta desafío como quarterback de Broncos en final de la AFC

DENVER (AP) — El entrenador de los Broncos de Denver, Sean Payton, está convencido de que el quarterback suplente Jarrett Stidham puede duplicar el total de victorias en su carrera cuando reemplace a Bo Nix como titular en el juego de campeonato de la Conferencia Americana la próxima semana.

Jarrett Stidham, quarterback de los Broncos de Denver, calienta antes de un juego de la ronda divisional de la NFL contra los Bills de Buffalo, el sábado 17 de enero de 2026, en Denver. (AP Photo/Jack Dempsey)
Jarrett Stidham, quarterback de los Broncos de Denver, calienta antes de un juego de la ronda divisional de la NFL contra los Bills de Buffalo, el sábado 17 de enero de 2026, en Denver. (AP Photo/Jack Dempsey)

Aunque Stidham recibió una escasez de repeticiones de práctica durante la temporada, sí tuvo más trabajo durante la semana de descanso de los playoffs después de que los Broncos (15-3) obtuvieron el primer puesto de la AFC.

Perder a un quarterback titular por lesión, como los Broncos perdieron a Nix por una fractura de tobillo mientras los llevaba a una victoria en tiempo extra 33-30 contra Josh Allen y los Bills de Buffalo el sábado, puede devastar a un equipo y truncar las esperanzas de título.

Payton señala muchos ejemplos de equipos que superaron adversidades similares.

“Entiendo de dónde viene la noción de que perder a un quarterback titular es una sentencia de muerte, pero históricamente hablando, no todo esta perdido”, dijo Payton.

Stidham será el séptimo quarterback desde que se comenzaron a registrar los inicios en 1950 en tener su primera titularidad en una temporada en los playoffs, según Sportradar. Frank Reich de los Bills es el único que logró una victoria.

Stidham comenzó dos juegos para los Raiders en 2022 y dos para Denver en 2023, cuando reemplazó a un Russell Wilson en la banca y venció a los Chargers antes de perder contra Las Vegas. Pero no ha lanzado un pase en un juego desde entonces.

El libro de jugadas ciertamente cambiará para Stidham, quien solo tuvo una jugada esta temporada, poner la rodilla en tierra contra Dallas en la semana 8.

"El plan siempre tiene que estar construido alrededor del tipo y las habilidades de los jugadores con los que estás jugando", dijo Payton. "Y entonces, ¿hay ciertas cosas que Bo hace de manera diferente a Stiddy? Absolutamente. Y ahí es donde comienza el trabajo esta noche".

Stidham es en gran medida una incógnita después de aparecer en solo 20 juegos en seis temporadas de la NFL, pero Payton ha promocionado durante mucho tiempo a su quarterback suplente como alguien que podría fácilmente ser titular para muchos equipos.

Nix se someterá a cirugía el martes en Birmingham, Alabama, pero Payton se mostró evasivo cuando se le preguntó si tenía una idea del tiempo de recuperación o si Nix estaría de regreso para el campamento de entrenamiento el próximo verano.

Parte de lo que hizo tan impactante el anuncio de la lesión de Nix después del juego fue que el jugador no dejó el campo e incluso habló con CBS en una entrevista posterior al juego en la que parecía ansioso por jugar en el campeonato de conferencia.

Payton realizó su conferencia de prensa posterior al juego y cuando regresó a su oficina, el gerente general George Paton y Beau Lowery, el vicepresidente de salud y rendimiento de jugadores del equipo, le mostraron la radiografía.

Payton fue directamente a buscar a Nix y regresó a conferenciaa una hora después del juego para dar la noticia de la lesión de Nix porque no quería que sus jugadores lo escucharan de un medio de noticias con la gran primicia antes de que tuvieran su reunión de equipo el lunes por la mañana.

"Me hubiera gustado hablar con el equipo primero, pero la mitad del vestuario ya se había ido", dijo Payton.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

