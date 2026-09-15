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Japón pierde contacto con un dron de vigilancia frente a la costa noroeste del país

TOKIO (AP) — La fuerza aérea de Japón perdió contacto el martes con uno de sus drones de vigilancia de largo alcance, después de que desapareciera durante un vuelo frente a la costa noroccidental del país.

Un dron de vigilancia de larga distancia Global Hawk de la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón se muestra a los medios en su base en Misawa, en la prefectura de Aomori, en enero de 2023. (Kyodo News via AP)
Un dron de vigilancia de larga distancia Global Hawk de la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón se muestra a los medios en su base en Misawa, en la prefectura de Aomori, en enero de 2023. (Kyodo News via AP) AP

No había información inmediata sobre cuál era la misión de la aeronave no tripulada RQ-4B, también conocida como Global Hawk.

La Fuerza Aérea de Autodefensa indicó que el dron desapareció del radar y que fue visto por última vez a 50 kilómetros (31 millas) de la costa de Tottori a primera hora de la tarde.

El dron es uno de los tres Global Hawk que posee la fuerza aérea y que están desplegados en su base aérea de Misawa, en la prefectura norteña de Aomori.

Estos drones se consideran valiosos porque pueden realizar misiones de largo alcance y son capaces de volar a una altitud de unos 60.000 pies (18,3 kilómetros), además de poder volar de manera continua hasta 36 horas. Permiten a Japón vigilar con facilidad zonas del continente asiático, incluidas Corea del Norte y China.

Japón intenta adaptarse a los tiempos cambiantes y desarrollar estrategias de defensa que utilicen drones, incluidos los de combate, inteligencia artificial y nuevos métodos de guerra. En virtud de su plan quinquenal establecido en 2022, el país ha duplicado su gasto en defensa hasta alrededor del 2% de su producto interno bruto para reforzar el papel ofensivo de sus Fuerzas de Autodefensa y contrarrestar la creciente asertividad de China.

El gobierno de la primera ministra Sanae Takaichi prepara ahora nuevas estrategias de seguridad y defensa, que se espera se den a conocer más adelante este año.

Beijing ha criticado el fortalecimiento militar de Japón por considerarlo un “nuevo militarismo”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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