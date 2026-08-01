Japón concluye labores de rescate en centro comercial que colapsó tras fuerte sismo

Un bombero inspecciona el centro comercial AEON, dañado tras una explosión provocada por un sismo, en Kashima, prefectura de Kumamoto, en el sur de Japón, el viernes 31 de julio de 2026. (Kai Naito/Kyodo News vía AP) AP

El terremoto de magnitud 7,1 sacudió la prefectura de Kumamoto, en la principal isla meridional de Japón, Kyushu, el martes. El Aeon Mall, en la localidad de Kashima, fue uno de los lugares más afectados, después que una explosión posterior al sismo provocara el derrumbe de las paredes y de un piso.

La explosión, que la empresa indicó que cree que se debió a una fuga de gas, ocurrió luego que unos 3.000 compradores fueran evacuados a un estacionamiento tras el sismo, pero algunos empleados permanecieron dentro. Se desplomó el segundo piso del centro comercial.

Los rescatistas sacaron a cinco personas de entre los escombros del centro comercial y recuperaron los cuerpos de otras siete durante los últimos cinco días. Las autoridades informaron el sábado que se había localizado a todas las personas reportadas como desaparecidas y dieron por terminada la operación en el centro comercial.

Se desconoce el número total de desaparecidos en la prefectura afectada, y las labores de búsqueda continuaron, con miles de efectivos de las Fuerzas de Autodefensa, policías, rescatistas y perros rastreadores desplegados.

Durante una reunión del grupo de trabajo del gobierno, la primera ministra Sanae Takaichi instó el sábado al personal de rescate a no dejar a nadie atrás.

En otro sitio gravemente afectado en la prefectura de Kumamoto, una chimenea se derrumbó en la fábrica de Nippon Paper Industries en la ciudad de Yatsushiro, atrapando a 11 empleados. Desde entonces se ha confirmado la muerte de nueve y dos fueron rescatados, señalaron las autoridades.

El terremoto ha dejado 103 personas heridas en Kumamoto, indicaron las autoridades, y se investigan dos casos adicionales, además de las muertes reportadas, para determinar si están relacionados con el sismo.

El principal desafío de la prefectura es la falta de agua potable, que afecta a casi 70.000 viviendas, y la escasez de combustible, en medio de una ola de calor sofocante, lo que aviva los temores de enfermedades relacionadas con las altas temperaturas. La Agencia Meteorológica de Japón informó que las temperaturas alcanzaron un nivel de “calor extremo” de 36,6 grados Celsius (97,8 grados Fahrenheit) en la ciudad de Kumamoto el sábado.

Más de 9.000 personas permanecen en refugios abarrotados, como centros comunitarios adaptados, gimnasios escolares y aulas. Muchas otras durmieron en autos estacionados en aparcamientos de ayuntamientos y parques, o fuera de sus casas, para tener privacidad.

Desde hace tiempo, expertos han criticado las condiciones de hacinamiento en los refugios de emergencia en Japón, al sostener que la falta de saneamiento y de privacidad genera estrés adicional e incrementa el riesgo de problemas de salud para las personas afectadas por desastres.

Se estaban entregando agua, alimentos y otros artículos de primera necesidad, incluidos baños portátiles, así como aires acondicionados y separadores, para mejorar las condiciones en los centros de evacuación, dijo Takaichi el sábado.

“El gobierno está decidido a hacer todo lo que podamos”, sostuvo.

La prefectura indicó que había recibido más de 1.500 reportes de pérdida de electricidad hasta el sábado, pero la compañía eléctrica local que presta servicio en Kyushu aclaró que no tiene reportes de cortes.

Más de 180 viviendas quedaron destruidas, informaron las autoridades, y casi 3.500 edificios resultaron dañados —casi el doble de la cifra reportada el viernes—, con 20 de ellos gravemente afectados, según las evaluaciones de la prefectura de Kumamoto.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP