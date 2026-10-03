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Jannik Sinner se retira del Masters de Shanghái y prolongará su ausencia por lesión

SHANGHAI (AP) — Jannik Sinner se retiró del Masters de Shanghái mientras lidia con un problema en la rodilla.

Sinner no ha jugado desde que venció a Alexander Zverev en la final de Wimbledon. El número uno del mundo se retiró del Abierto de Estados Unidos debido a una lesión en la rodilla derecha.

“Lamentablemente, no podré jugar el Rolex Shanghai Masters este año como esperaba”, escribió el italiano el sábado en su cuenta de Instagram. “Siempre disfruto jugar frente a los aficionados de Shanghái y siento mucho no poder hacerlo la próxima semana. Gracias por todo su apoyo. ¡Tengo muchas ganas de verlos de nuevo el próximo año!”.

Sinner anunció la semana pasada que no podría defender su título del Abierto de China en Beijing, al señalar que “mi rodilla no está donde me gustaría que estuviera y todavía no estoy listo para competir, pero haré todo lo posible para estar en la cancha lo antes que pueda”.

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FUENTE: AP

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